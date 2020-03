Kto dostane MS 2021? Bývalý šéf lotyšského hokeja to vidí jasne

Právo usporiadať svetový šampionát v hokeji v budúcom roku by mali dostať Švajčiari, ktorí oň prišli v tomto roku v dôsledku celosvetovej pandémie koronavírusu. Myslí si to niekdajší prezident lotyšského hokeja Kirovs Lipmans (79), hoci práve jeho krajina by spolu s Bieloruskom mala usporiadať MS v roku 2021.

„Situácia je natoľko výnimočná, že si viem predstaviť tento scenár. V budúcom roku by malo Švajčiarsko dostať prednosť. Ostatné známe krajiny by potom organizovali šampionát s ročným oneskorením, aby sa zachovala kontinuita,“ vyhlásil Lipmans pre ruský denník Izvestija. Lipmans si myslí, že Lotyši a Bielorusi by sa mali zachovať k Švajčiarom solidárne, ak príde na lámanie chleba.

Viac svetla do neprehľadnej problematiky by mal vniesť letný kongres IIHF, ktorý by sa mal uskutočniť v Zürichu koncom júna alebo v júli. Tam by mal padnúť verdikt. Všetko ale bude závisieť od toho, kedy sa podarí dostať na celom svete pandémiu koronavírusu pod kontrolu.

Nový kalendár MS v hokeji?

2021: Švajčiarsko

2022: Bielorusko - Lotyšsko

2023: Fínsko

2024: Rusko

2025: Česko

2026: Švédsko - Dánsko