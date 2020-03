Redaktorka Gabriela Kajtárová sa venuje jednej téme: Od rána do večera s koronavírusom

Dlhoročná rozhlasová a televízna redaktorka dostala svoju životnú šancu a mnohí ju dnes označujú za vychádzajúcu moderátorskú hviezdu.

Gabrielu Kajtárovú (36) nahor vystrelili nedávne predvolebné diskusie na Markíze, v ktorých príjemne prekvapila, a tak na ňu naša najsledovanejšia televízia stavila aj v rekordne sledovaných špeciáloch o koronavíruse.

Koronavírus je nová téma a vy ste sa s ňou museli oboznámiť ešte o kus viac než bežný smrteľník. Koľko hodín s touto pliagou takpovediac denne strávite?

- Ak mám povedať pravdu, tak od rána do večera. Je to odborná téma, musím byť zorientovaná aj vo vedeckých poznatkoch, aj v aktuálnych informáciách z krízového štábu. Ako novinári sme našťastie zvyknutí študovať si rôznorodé veci – raz to je Istanbulský dohovor, inokedy voľba ústavných sudcov, teraz koronavírus a zajtra to bude niečo úplne iné. Informácií o pandémii je teraz tak veľa, že ich skoro nestíhame vysielať - tak výrazne koronavírus ovplyvnil naše životy.

Berú vás ľudia ako odborníčku na koronavírus práve preto, že na túto tému moderujete relácie? Volajú vám, píšu?

- Kolegom aj mne píše veľmi veľa ľudí – cez instagram, facebook, cez známych. Najmä počas prvých dní boli mnohí zmätení z opatrení, situácia ich zaskočila, zľakli sa. Písali nám predavačky, ktoré nevedeli zohnať rúška, ľudia z fabrík, tehotné ženy, turisti a študenti, ktorí uviazli v zahraničí. Veľakrát chceli počuť radu, nevedeli sa dovolať pomoci od štátu, alebo sa stratili v množstve informácií.

Informáciám o koronavíruse sa nedá vyhnúť a je úplne jedno, či človek zapne rádio, televíziu, alebo si otvorí internet. Markíza rozšírila spravodajstvo, večer sa namiesto zábavy riešia vážne témy. Nemyslíte, že je toho už priveľa? Že ľudia by sa pred spaním mali skôr zasmiať, alebo sa zapozerať do fiktívnych príbehov v seriáloch a filmoch?

- Absolútne rozumiem tejto otázke. Viem si predstaviť, že koronavírus bude o chvíľu najviac nenávideným slovom. Aktuálne sme však v situácii, ktorá zasiahla život azda každého z nás alebo našich blízkych. Ľuďom pomáhajú aj kvalitné informácie a našou úlohou je ich divákom pripraviť. Mnohí sú v karanténe alebo izolácii, boja sa o prácu, deti nemajú školu a hlavne ide o zdravie a životy mnohých ľudí. Naše skúsenosti ukazujú, že diváci majú o informácie obrovský záujem. Verím, že si stihnú oddýchnuť, alebo sa zasmiať aj po skončení relácie či v dni, keď sa nevysiela. Verím, že keď táto kríza prehrmí, všetci sa vrátime k našim reálnym životom a večerné diskusie vymeníme za ľahší žáner.