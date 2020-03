Moderátorka Vera Wisterová netuší, kedy sa opäť stretne so svojimi synmi: Boj o deti zničila pandémia!

Moderátorka Vera Wisterová (42) je už od októbra minulého roka bez svojich synov.

Jej už exmanžel Jeremy Hulsh (40), s ktorým ich súd rozviedol koncom minulého roka, ich uniesol z bratislavského nákupného centra a odišiel s nimi do Ameriky. Zúfalá matka, ktorá dlho nevedela, kde sa vlastne nachádzajú, začala medzinárodný boj. Obrátila sa na americké súdy, aby synov získala späť. Kvôli letom do zahraničia odsunula všetko nabok a prioritou pre ňu sú výhradne synovia Harlow (8) a Theo (5). Celú situáciu však skomplikoval koronavírus, pre ktorý boli prerušené aj pojednávania na americkom súde. Vera tak prišla na Slovensko a opäť sa vrátila do práce v rádiu.

Wisterová si za posledného pol roka prešla doslova peklom, keď jej exmanžel uniesol ich synov do Ameriky a Vera dlhé týždne nevedela, kde sú. Červenovláska preto rozhodila siete a naplno spolupracovala s políciou, aby deti čo najskôr znova zovrela v náručí. Nakoniec sa ukázalo, že Hulsh, ktorý mal vopred detailne premyslený plán úteku, je v Amerike. Vera teda ihneď tiahla do boja, aby sa Harlow a Theo vrátili na Slovensko, kde s moderátorkou žili od roku 2014. Keďže však majú chlapci aj americké občianstvo a Amerika si svojich občanov chráni, Vera o nich bojuje na amerických súdoch v štáte Illinois.

Momentálna situácia okolo koronavírusu celú vec ešte viac skomplikovala. Síce Vere ako matke detí s americkým pasom dovoľujú tamojšie nariadenia cestovať do USA, no súd, ktorý sa mal konať už čoskoro, je pre pandémiu odročený. „Pojednávania naplánované na 1. – 3. apríla 2020 sú zrušené,“ znie v oficiálnom dokumente zo zápisnice súdu. Ten ďalej uvádza, že o ďalšom termíne pojednávania sa rozhodne 6. apríla 2020, no vzhľadom na situáciu to nie je zaručené.

Práca ako náplasť

Vera, ktorá bola ešte vo februári v Amerike, aby sa postavila pred tamojšiu sudkyňu a strávila nejaký čas so synmi, ich teraz zrejme tak skoro neuvidí. Kvôli pandémii sa totiž krajiny uzatvárajú a povolenie vstúpiť majú len svetlé vynimky, ktorou je aj Vera. Stále je však otázne, kedy svojich synov uvidí. Amerika sa totiž stáva v týchto dňoch ďalším veľkým ohniskom nákazy koronavírusom a v prípade, že by moderátorka do USA aj vycestovala, skončila by rovno v karanténe.

Rovnako tak by v nej skončila, keby sa vrátila späť na Slovensko. Zatiaľ teda podľa informácií Nového Času zostáva v domovine a svoju myseľ zamerala na prácu v rádiu, ktorú na istý čas zavesila na klinec. Túto informáciu nám potvrdil aj jej zamestnávateľ. „Vera odišla z vysielania v októbri minulého roka, hneď potom, ako musela začať riešiť súkromné problémy. Bola to pre ňu zložitá situácia, a tak sme sa dohodli na prerušení spolupráce, aby sa mohla venovať vyriešeniu tých problémov. Vrátila sa do vysielania z vlastného podnetu, s tým, že bude rada, ak sa zapojí do nejakého pracovného procesu. Vysiela svoju reláciu, ktorú mala aj predtým, čo je PPP s Verou,“ povedal Novému Času programový riaditeľ rádia Marek Mikúšek.

Ten tiež priznal, že dvojnásobná matka, ktorá bojuje ako levica o návrat svojich chlapcov na Slovensko, potrebuje znova nastúpiť do pracovného kolotoča, aby prišla na iné myšlienky. Niet však pochýb, že v časoch, keď sú zrušené všetky spoločenské podujatia, ktoré by mohla Vera moderovať a zarobiť tak nejaké euro, sú tiež v nedohľadne, a preto niet divu, že sa rozhodla prilepšiť si aspoň návratom do rádia. Náklady na právnikov na Slovensku či v Amerike, letenky a náklady na život ju totiž momentálne stoja poriadny balík.