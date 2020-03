Zmarené plány hexákov po Ďuďovej († 46) smrti: Stopka pre prvé turné

Skupina Hex si v uplynulom roku prešla tragédiou, ktorá nad nimi bude visieť do konca ich životov.

V polovici augusta totiž podľahol rakovine pankreasu ich líder Peter Ďuďo Dudák († 46), po ktorom zostala obrovská diera nielen na hudobnej scéne, ale hlavne v srdciach mnohých ľudí. Jeho miesto v kapele zaujal ich dlhoročný kamarát Peter Šarkan Novák (48), s ktorým kapela nacvičila celý repertoár a už o krátky čas mali vyraziť na prvé turné po tejto hroznej traume. Všetko však museli zrušiť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Yxo, Fefe, Šarkan a Tybyke, ako sa chalani prezývajú, majú hlavy v smútku. Po tom, čo sa ako-tak psychicky pozviechali po smrti svojho kamaráta Ďuďa, prišla ďalšia rana. Dlhé mesiace pripravovali turné po Slovensku so spevákom Šarkanom a všetko už bolo nachystané a dohodnuté. Do Európy však prišla pliaga menom koronavírus, čo, samozrejme, zasiahlo aj samotnú kapelu, ktorá musela všetky plány stopnúť.

„Priatelia, súčasná zložitá situácia, ktorá postihla celý svet, nás nesmierne mrzí. Chceme sa vám preto ospravedlniť, no sme nútení presunúť naše turné na jeseň 2020, pretože zdravie a bezpečnosť sú pre nás prioritou. Veľmi ďakujeme za vašu priazeň a tešíme sa na vás na našom „Back to the clubs tour“ v októbri,“ znel odkaz hudobníkov svojim fanúšikom.