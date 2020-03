Robotníci našli v sutinách prešovskej bytovky pozostatky: Ďalšia rana pre dcéru nezvestnej pani Emílie

Výsledok expertízneho skúmania je pre ňu sklamaním. Pozostatky objavené na skládke sutín nepatria pani Emílii (70), poslednej nezvestnej z výbuchu bytovky v Prešove.

Dcéra Ingrid Pelechová (49) tak pre matku stále nemôže vytvoriť dôstojné miesto posledného odpočinku. Sedem obetí výbuchu bytovky na Mukačevskej 7 identifikovali v krátkom čase. Pozostatky ôsmej – Emílie, ktorá bývala na 12. pochodí, však ešte stále nevypátrali. Počas triedenia sutín robotníci na skládke našli pred dvoma mesiacmi niekoľko kostí. Kriminalisti ich poslali na expertízne skúmanie, kde sa porovnávalo ich zloženie s DNA Ingrid. To malo vyvrátiť, alebo potvrdiť, či ide o nezvestnú ženu.

„Policajti mi oznámili, že skúmanie ukončili. Žiaľ, neboli to pozostatky našej mamky. Trochu ma to sklamalo. Bola tam iskrička nádeje, že sa ju podarí nájsť, “ povedala žena smutným hlasom. Pochopiteľne, verila, že sa konečne bude môcť s mamou rozlúčiť a vytvoriť pietne miesto, ktoré by mohla navštevovať. „Pátranie zatiaľ nebolo ukončené, takže ešte vždy je tu šanca, že sa pozostatky nájdu. Budem tomu veriť do poslednej chvíle,” uzavrela Ingrid. Komu však patrili nájdené kosti? „Podľa výsledkov znaleckého posudku nejde o ľudské pozostatky,” uviedol prešovský krajský policajný hovorca Igor Pavlík.