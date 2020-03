Šeliga: Cieľom vládneho zákona nie je špehovať či odpočúvať ľudí

Cieľom vládneho zákona o opatreniach na zamedzenie šírenia nákazy novým koronavírusom nie je niekoho špehovať či odpočúvať.

Vyhlásil to podpredseda parlamentu a strany Za ľudí Juraj Šeliga. Reagoval tak na slová predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorý si myslí, že vládna koalícia chce občanov sledovať a návrh zákona je podľa neho porušením základných ľudských práv. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) je podľa Šeligu ochotná poslancom vysvetliť detaily návrhu zákona.

Návrh zákona hovorí podľa Šeligu o tom, že telekomunikačný úrad si na žiadosť Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vypýta informácie o tom, kde sa občan nachádzal a s kým bol v kontakte. Šeliga vylúčil, že by štátne orgány chceli monitorovať obsah hovorov či SMS správ. Úrad má následne vyzvať tohto človeka a ľudí v jeho okolí, aby sa dali testovať a zostali v karanténe.

Tento návrh sa podľa Šeligu inšpiroval aj inými krajinami, napríklad Českou republikou, kde tieto aplikácie sú. O aplikácii, ktorú spomínala bývalá ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) podľa svojich slov viac nevie.

Parlament v utorok rokuje v skrátenom legislatívnom konaní o vládnych návrhoch zákonov, ktoré majú riešiť situáciu s novým koronavírusom. Jedným z nich je aj návrh z dielne ministerstva spravodlivosti. Súčasťou tohto návrhu je dať ÚVZ SR možnosť používať dáta od mobilných operátorov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva s výnimkou obsahu správ. Toto tajomstvo nezahŕňa iba lokalizačné dáta, ale aj informácie o tom, kto, komu a ako dlho telefonuje. Takéto možnosti by mal ÚVZ v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu s tým, že by zber a uchovávanie týchto dát trvalo najneskôr do konca kalendárneho roka.