Angličania nestrácajú nádej: Premier League by chceli dohrať podľa tohto modelu

Vedenie najvyššej anglickej futbalovej súťaže vypracovalo plán na dohratie tejto sezóny. Hrať by sa opätovne začalo 1. júna a zvyšné kolá by sa museli stihnúť za šesť týždňov.

Premier League je zatiaľ prerušená do konca apríla pre pandémiu nového koronavírusu. Termín obnovenia ligy nie je definitívny, ale aj anglická Futbalová asociácia (FA) je odhodlaná dohrať ročník. Zachránilo by to kluby pred ekonomickými následkami, keďže momentálne musia vyplácať mzdy hráčom a na druhej strane im vypadli príjmy zo vstupného na zápasy. Problémy majú televízne stanice, ktoré nemôžu vysielať priame prenosy. V prípade, že nový plán vyjde, odštartuje sezóna 2020/2021 už 8. augusta, štyri týždne po skončení tej predchádzajúcej.

Prvý jún bol pôvodný dátum ukončenia súťaže, FA ho predĺžila na neurčito a počíta aj s dohratím Anglického pohára. Všetky stretnutia by sa hrali za zatvorenými dverami, informoval portál periodika The Telegraph. Vo Veľkej Británii evidujú vyše 5000 prípadov ochorenia COVID-19, ktorému v krajine podľahlo 233 ľudí. Celosvetovo je v 188 krajinách/územiach potvrdených viac než 314.000 prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, zomrelo vyše 13.500 osôb.