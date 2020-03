UEFA zvažuje dohratie Ligy majstrov: Toto je pravdepodobný scénar

Liga majstrov, podobne ako všetky športové turnaje a podujatia po celej Európe sú dočasne, ak nie úplne zrušené. Boj o ušatú trofej pre tento rok je tak stále v hre.

Najnovšie na povrch vyplávali špekulácie o tom, že Liga majstrov by sa túto sezónu predsa len mala dohrať do konca. UEFA zvažuje, že by sa semifinále a samotné finále malo odohrať v tureckom Istanbule behom dvoch víkendov. Finále by sa odohralo 27. 6.2020.



Je však viac než možné, že dohrávka súťaže by sa konala za zatvorenými bránami bez fanúšikov. Informáciu priniesla španielská televízia ESPN.