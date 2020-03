Koronavírus urobil kamionistovi Ladislavovi zo života peklo: Víkend v aute a nie s rodinou, tam to ale nekončí!

Koronavírus a susedia mu robia zo života peklo. Ladislavovi (63), ktorý pracuje ako kamionista, a jeho rodine sa vyhrážajú, lebo sa boja, že ich nakazí.

Na cestách v zahraničí trávi väčšiu časť mesiaca a namiesto toho, aby si v čase voľna oddýchol v domácom prostredí, musí prespávať na parkovisku v služobnom aute. Ladislav (63) prišiel v piatok z Maďarska z nakládky a ďalšiu nakládku by mal mať v pondelok v Česku. Napriek tomu však domov nejde. Víkend trávi na parkovisku. Dôvodom sú nejasnosti v zákone.

„Napríklad ja keby som teraz prišiel domov, tak by som mal ostať 14 dní v karanténe. Lenže ako kamionista som z toho nariadenia vyňatý a nemusím. Ale je otázka, či rodinní príslušníci majú zostať v karanténe. Nie je to jasne napísané, či majú byť, alebo nemajú byť,“ opisuje Ladislav hlavný problém. „Každý vie, že som kamionista. A preto som nešiel domov, aby som ochránil manželku. Lebo keď ma udajú, že ja som prišiel a potom odišiel, a ona bude musieť ísť po chlieb do obchodu... Z toho by boli opletačky,“ hovorí Ladislav.

Nejde pritom o zbytočné obavy. „Už ma žena upozornila na to, že jej hovorili, že ako je to možné, že ona chodí po dedine a ja som kamionista,“ hovorí Ladislav. Preto prežíva dva dni na parkovisku. Čas si kráti umývaním kabíny kamióna a vybavovaním papierovačiek. Hygienu má zabezpečenú tým, čo si pripravil. Má 30 litrov vody, takže sa umýva vedľa auta v lavóre.

Podobne to riešia aj ďalší kamionisti. Na cestách sú pritom izolovaní v kabíne a s nikým sa nestretávajú, majú rúška a rukavice. Šanca na prenos nákazy je tak znížená, aj tak však nemôžu byť s rodinami. „Jeden z Košíc mi povedal, že domov nešiel už tretí týždeň, lebo manželka robí v obchode a povedali jej, že ak zistia, že bol doma, tak aj ju odstavia od roboty,“ dodal Ladislav nešťastne.