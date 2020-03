Kvôli tejto sexici riskoval Jovič väzenie: Oslava mu bola prednejšia ako karanténa

Spôsobil rozruch v Španielsku, ale najmä doma v Srbsku. Luka Jovič (22) prestúpil vlani v lete z Benfiky Lisabon do Realu Madrid za závratných 60 miliónov eur. V kráľovskom klube, zdá sa, rýchlo pričuchol k hviezdnym manierom.

V čase pandémie koronavírusu sa rozhodol opustiť španielsku metropolu a vrátiť sa do Belehradu. Nezamieril však do 14-dňovej karantény, ale na oslavu 28. narodenín svojej sexi priateľky Sofie Miloševičovej.



Keďže porušil nariadenie o povinnej izolácii, na prokuratúre už leží trestné oznámenie na jeho osobu. „Vidíte, čo robia naši futbalisti, ktorí majú miliónové zmluvy v zahraničí a potom sem prichádzajú, aby nerešpektovali pravidlá izolácie. Úrady sa budú zaoberať touto otázkou v najbližších dňoch,“ citoval denník 24 Sata slová nahnevanej srbskej premiérky Any Brnabičovej. Tá hovorila nielen o Jovičovi, ale i o Nikolovi Ninkovičovi, ktorý sa dopustil rovnakého trestného činu.



Útočník Realu Madrid sa už podrobil testovaniu. Ak bude výsledok pozitívny, môže dostať pokutu alebo skončiť na tri roky vo väzení. V prípade preukázania, že by niekoho iného nakazil, mohol by stráviť za mrežami 1 – 8 rokov a ak by infikovaná osoba náhodou zomrela, sadzba sa zvyšuje na 2 – 12 rokov.