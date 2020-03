Ján Budaj má smelé environmentálne plány: Vieme, kam povedie jeho prvá cesta

Lesy by sa mali preniesť pod Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Uviedol to nastupujúci minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

O tejto téme sa už rozprával aj s Jánom Mičovským (OĽaNO), ktorý najbližšie štyri roky povedie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. "On nebude prekážkou. Je srdcom lesník a vie, že lesy nie sú výrobná fabrika, z ktorej by sa mali žmýkať zisky," hovorí Budaj. Štátne lesy budú podľa neho vlastníkom, ktorý majú lesy v rezerváciách, ponúkať "kvalitnú, príťažlivú zámenu". "Musí sa to raz vyrovnať. Už 30 rokov sa brzdí zonácia tým, že sú tam vlastníctva súkromných osôb," podotkol Budaj.

Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody plánuje Budaj rozdeliť a zriadiť tak samostatný výbor NR SR pre životné prostredie. "Enviro rezort je rozsiahly a vyžaduje si kontrolu samostatného výboru. Chcem, aby to bol významný výbor," uviedol.

Budaj chce pokračovať v boji proti skládkam a taktiež proti environmentálnym záťažiam. Jeho prvá cesta povedie do Humenného, Michaloviec a Vranova nad Topľou, kde sa nachádzajú staré enviro záťaže.

Podľa jeho slov bude mať vo svojom najužšom tíme minimálne jedného z bývalých ochranárov, meno však neuviedol. Nie sú známe ani mená štátnych tajomníkov na MŽP. Diskusia sa na túto tému ešte neuzavrela, poznamenal Budaj.