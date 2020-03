Odišiel do hudobného neba: Zomrel americký country spevák Kenny Rogers († 81)

V posledných rokoch mu zlyhávalo zdravie. Americký country spevák a skladateľ Kenny Rogers zomrel vo veku 81 rokov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Podľa informácií portálu People, spevák odišiel do hudobného neba 20. marca v noci. „Kenny Rogers zomrel doma prirodzenou smrťou a bol obklopený rodinou,“ uviedla so smútkom v srdci spevákova rodina.

„Rodina v tejto chvíli plánuje iba malú súkromnú rozlúčku z dôvodu pandémie koronavírusu. Tešia sa na to, keď budú môcť s jeho fanúšikmi a priateľmi verejné osláviť jeho život,“ uvádza sa vo vyhlásení najbližšej spevákovej rodiny. Kenny Rogers bol hospitalizovaný kvôli dehydratácii v máji minulého roka. Médiá už vtedy špekulovali, že je jeho zdravotný stav vážny, avšak rodina túto informáciu poprela.

Počas jeho viac ako 50-ročnej kariéry country speváka predal viac ako 100 miliónov záznamov, získal 18 cien American Music Awards a od roku 2013 je významným členom Siene slávy umelcov country. Dva albumy Kennyho Rogersa, The Gambler and Kenny, sa nachádzajú v zozname "The 200 Most Influential Country Albums Ever", čo je zoznam 200 najvplyvnejších country albumov vo svete. Na konte má hity ako Lucille, She Believes in Me, You Decorated My Life, Coward of the County, Lady, I Don't Need You, The Gambler alebo Islands in the Stream (feat. Dolly Parton).