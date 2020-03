Ekonómovia dvíhajú varovný prst: Nový minister financií bude mať ťažkú štartovaciu pozíciu

Nový minister financií Eduard Heger (OĽaNO) bude podľa ekonómov stáť pred neľahkou úlohou, kde nájsť zdroje na zmiernenie dosahov nového koronavírusu na ekonomiku.

Následne sa bude musieť venovať tomu, ako zmierniť nárast deficitu, pravdepodobne bude musieť pristúpiť aj k úsporným opatreniam. Pred rastom deficitu upozorňuje aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). "Nový minister bude mať ťažkú situáciu a zjednodušiť mu ju budú môcť len ostatní členovia vlády a parlament. Bude musieť zabezpečiť financie tam, kde všetky krajiny si chcú požičať. Zopakovať sa tak môže situácia z roku 2011, keď sa Slovensku nepodarilo predať dlhopis," myslí si analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovan Ďurana.

Ekonómovia vyčítajú najmä odchádzajúcej vláde, že nevyužila predchádzajúce roky na vytvorenie rezervy na horšie časy. "Verejné financie preto teraz poskytujú obmedzený priestor na zmiernenie dôsledkov krízy. Záchranný balík tak bude buď príliš malý, alebo príliš zaťaží verejné financie. Našťastie, sme členmi Európskej únie, pomôcť preto môžu ešte zdroje z eurofondov či ústretový prístup bánk, ktorým výrazne pomáha Európska centrálna banka," myslí si riaditeľ INEKO Peter Goliaš.

Nový minister financií tak zrejme bude nútený hľadať úspory a škrtať. "Preto bude dôležitá spolupráca s ostatnými ministrami, všetci by mali predkladať návrhy na úspory a znižovanie neefektívnych dávok, transferov, investícií," hovorí Ďurana.

Prioritou ministerstva by malo byť hľadanie úľav napríklad pri platení daní a odvodov, podľa Goliaša treba zvážiť aj zvýhodnené preklenovacie úvery pre firmy, aby vydržali najhoršie obdobie. "Cieľom nového ministra financií by malo byť zmiernenie nárastu deficitu, a teda aj znížiť potrebu prijímania drastických opatrení v budúcnosti. Rozpočtu by výrazne pomohlo zrušenie 13. dôchodkov či ďalších dávok a dotácií, ktoré priamo nepomáhajú ľuďom najviac postihnutých krízou," myslí si Goliaš. Tiež by sa podľa neho mali začať plniť odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze. "Medzi dlhodobé priority ekonomických rezortov by malo patriť systematické zlepšovanie podnikateľského prostredia znižovaním regulačnej záťaže, lepšou vymožiteľnosťou práva, skrátením stavebného konania, pružnejšou komunikáciou s úradmi či zrušením sektorových daní," vymenoval Goliaš.

Opatrenia by sa podľa odborníkov mali prijímať aj v oblasti daní, zmeniť treba aj dosadzovanie ľudí do riadiacich funkcií. "Treba skončiť s praxou výberu za zatvorenými dverami a zaviesť verejné výzvy na prihlasovanie kandidátov, sprísniť kritériá odbornosti, kandidátov vypočúvať verejne pred odbornou komisiou a zverejňovať dôležité dokumenty vo výberovom procese," dodal Goliaš.