Obranca Škriniar z Interu Miláno prezradil: Toto robíme s priateľkou počas karantény!

V povinnej dvojtýždňovej izolácii je s celým mužstvom aj obranca milánskeho Interu Milan Škriniar (25). Lombardia je epicentrom nákazy. Smrtiaci koronavírus minimálne do apríla zatvoril futbalové štadióny aj na Apeninskom polostrove.

„Je to ťažké obdobie pre všetkých. Všetci musíme spoločne bojovať. Futbal chýba nám hráčom i fanúšikom. Keď sa to raz skončí, bude to krásny pocit vrátiť sa na tréning a hrať pred našimi priaznivcami. Takéto ťažké situácie nás nútia byť jednotnejšími. Boj proti koronavírusu je najdôležitejšou vecou. Boli sme zvyknutí na každodenný tréning, no teraz sme zamknutí doma. Je to nová situácia, ale všetci ju musíme rešpektovať,“ povedal Škriniar vo videorozhovore s fanúšikmi.



Hráči na kontinente sú zavretí vo svojich domovoch. Nesedia so založenými rukami. Vymýšľajú rôzne aktivity, ktorými sa potom chvália na sociálnych sieťach. Hitom je napríklad hra s kotúčom toaletného papiera, do ktorej sa najnovšie zapojil aj čerstvo oholený Lionel Messi. Čo robí Škriniar?



„Máme individuálny tréningový plán, aby sme ostali v kondícii. Popritom sa venujem mojej priateľke, spolu s ňou a našimi dvomi psami, sledujeme televíziu a hráme šípky. Večer počúvame spev ľudí na balkónoch. Je to krásne a veľmi emotívne.“ Škriniar tiež prezradil meno svojho obľúbeného hráča. „Ronaldo. El Fenomeno. On bol môj idol.

Zbožňoval som ho. Aj dnes však existuje niekoľko skvelých útočníkov ako Messi, Cristiano Ronaldo a Mbappé.“



V drese Interu Miláno, ktorý oblieka od leta 2017, vraj vždy obdivoval Waltera Samuela, argentínskeho stopéra, ktorý strávil na San Sire 9 rokov. „Ktorí obrancovia sa mi páčia? Sergio Ramos je už veľa rokov vynikajúcim lídrom. Potom sú to Van Dijk a Koulibaly,“ dodal pilier defenzívy Interu.