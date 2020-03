Twiinska si kráti karanténu v Neapole tou najkrajšou činnosťou: S maličkou Lindou už trénujú selfie

Chvíľky doma v Neapole si Twiinska Daniela Nízlová (33) kráti tou najkrajšou činnosťou - starostlivosťou o maličkú dcérku Lindu.

Napriek úžasnému prostrediu a bývaniu v luxusnej vile by bolo azda pre každého čoraz ťažšie krátiť si čas počas povinnej karantény. Twiinska Daniela, ktorá momentálne býva s partnerom Stanom Lobotkom (25) a dcérkou Lindou v Taliansku, si musela na čas odoprieť chvíle so zvyšnou rodinou, ktorá prečkáva obdobie koronavírusu zase na Slovensku. Fanúšikovia však nemusia vôbec zúfať, Daniela je stále aktívna na sociálnych sieťach. Po tom, čo cez víkend prvý raz ukázala tváričku dcérky, sa v stredu rozhodla už aj pre prvú spoločnú selfie bez úprav, ktorými by niečo z nej zatajila. "Linda poď, dáme selfíčko #ostanemdoma," napísala k fotke s maličkou Twiinska, ktorá berie situáciu v Taliansku vážne.

Do Neapolu sa vybrala za partnerom Lobotkom krátko po pôrode dcérky. "Situácia v Taliansku je naozaj vážna a preto vás prosím, nepodceňujte to ako Taliani predtým, ostaňte doma, dbajte na hygienu, noste rúška, konečne si doprajte oddych a zahrajte si napr. karty a nalejte si víno :)," uviedla nedávno vždy pozitívne naladená speváčka.

Karanténa v Taliansku bude platiť aj po 3. apríli



Karanténa vyhlásená pre celé územie Talianska v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 bude platiť dlhšie než len do 3. apríla, uviedol taliansky premiér Giuseppe Conte. "Opatrenia, ktoré sme prijali... musia byť predĺžené", uviedol Conte podľa štvrtkového vydania denníka Corriere della Sera. Conte vysvetlil, že vďaka reštriktívnym opatreniam sa Taliansko "vyhlo zrúteniu (zdravotného) systému". Upozornil však, že "keď dosiahneme vrchol (epidémie) a keď o niekoľko dní počet nakazených začne klesať, aspoň v percentách - dúfajme v to -, nebudeme sa ihneď môcť vrátiť k životu, ako sme ho žili doteraz."

Taliansko oznámilo, že v súvislosti s nakazením koronavírusom SARS-CoV-2 v stredu zomrelo 475 ľudí, čo je najtragickejšia denná bilancia v tejto krajine, ktorá je spomedzi európskych najviac postihnutá pandémiou choroby COVID-19. V rámci vládnych nariadení majú obyvatelia Talianska výrazne obmedzený pohyb mimo svojich domovov, ktoré smú opustiť len na nákup potravín, liekov a drogistického tovaru a na presuny do zamestnania. Školy všetkých typov sú tiež zavreté.