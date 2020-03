Koronavírus v okolitých krajinách: Celé Tirolsko je v karanténe, v Česku majú 572 nakazených

Rakúska spolková krajina Tirolsko je z dôvodu neustále rastúceho počtu osôb infikovaných novým koronavírusom v karanténe.

Oznámil to v stredu večer krajinský premiér Günther Platter s tým, že toto opatrenie sa týka všetkých 279 miest a obcí a platí do 5. apríla, informovala agentúra APA. Dodržiavanie karantény bude náhodne kontrolovať polícia. Domovskú obec bude možné opustiť iba na pokrytie základných potrieb, poskytovanie služieb všeobecného záujmu alebo cestu do práce.

Platí to v prípade, ak sa v mieste bydliska nenachádza lekár, lekáreň, obchod s potravinami alebo banka. Do Tirolska budú môcť vstúpiť len tí, ktorí tam majú trvalé bydlisko alebo pracujú v kritickej infraštruktúre. Preprava tovaru zostáva povolená "za určitých podmienok", ale prakticky sa nič nemení.

Verejná doprava v Tirolsku bude naďalej fungovať, cestujúci však musia udržiavať odstup najmenej jeden meter. Ak sa to nebude dať dodržať, ďalší cestujúci nebudú môcť do vozidla nastúpiť. Predstavitelia Tirolska boli kritizovaní za to, že neskoro zatvorili lyžiarske strediská, kde sa malo nakaziť niekoľko stoviek ľudí zo Škandinávie.

V Rakúsku zaznamenali vo štvrtok k ôsmej hodine rannej 1843 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2. Najviac potvrdených prípadov nákazy ma naďalej práve Tirolsko, kde ich zaznamenali už 437. Nasledujú Horné Rakúsko (345), Dolné Rakúsko (283), Štajersko (233), Viedeň (231), Voralbersko (138), Salzbursko (80), Korutánsko (45) a Burgenland (21).

Počet obetí stúpol na päť - na COVID-19 a komplikácie s ním spojené zomreli dve osoby vo Viedni a tri v Štajersku. Z ochorenia sa doteraz vyliečilo deväť ľudí: dvaja v Tirolsku, päť vo Viedni a dvaja v Dolnom Rakúsku.

Česko má 572 prípadov nákazy koronavírusom, testovaných pribúda



Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom v Česku štvrtok ráno stúpol na 572. Podľa aktuálnych údajov na webe ministerstva zdravotníctva v stredu pribudlo 110 nakazených. Vyliečení zostávajú traja ľudia. Počet testov prekročil 9400, v stredu laboratória vyšetrili 1738 ľudí. Počet testovaných sa zvyšuje.



Podľa stredajších informácií ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha (za ANO) je päť chorých vo vážnom stave. Štyri pacienti sú na umelej pľúcnej ventilácii, jeden chorý je napojený na mimotelový obeh.



V Česku sa nákaza koronavírusom prvýkrát preukázala 1. marca. Kvôli šíreniu koronavírusu platí v krajine núdzový stav, výrazné obmedzenie voľného pohybu ľudí aj väčšiny aktivít. Situáciu bude vláda znovu riešiť vo štvrtok popoludní.

Maďarsko: Počet potvrdených nakazených novým koronavírusom stúpol na 73

V Maďarsku potvrdili ďalších 15 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2, čím ich počet stúpol na 73. Informovala o tom vo štvrtok vládna informačná webová stránka koronavirus.gov.hu.

Z infikovaných boli deviati Iránci, jeden Brit a 62 Maďarov.

V karanténe je 124 ľudí, počet osôb testovaných akreditovanými laboratóriami dosiahol 2322. Nemocnicu opustili už dvaja vyliečení pacienti, obaja občania Iránu. Ochoreniu COVID-19 podľahol v Maďarsku jeden človek.

Poľsko: Počet prípadov nákazy koronavírusom prekročil 300 osôb

Počet osôb nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 v Poľsku prekročil 300 po tom, čo poľské ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok oznámilo 18 nových prípadov tejto nákazy, informovala agentúra PAP. Prvý prípad koronavírusu v Poľsku zaznamenali 4. marca a v krajine sa odvtedy počet nakazených zvýšil na 305. Päť ľudí zomrelo na následky choroby COVID-19, ktorú tento vírus spôsobuje.

Poľská vláda od nedele 15. marca zakázala vstup cudzím štátnym príslušníkov na svoje územie a pozastavila medzinárodnú leteckú i vlakovú dopravu. Obmedzenia zavedené na hraniciach s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu v Európe spôsobili počas utorka a stredy zdržania a kolóny na viacerých miestach v strednej Európe vrátane hraničných priechodov medzi Poľskom a Nemeckom.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki v pondelok oznámil, že prezidentské voľby v krajine sa uskutočnia v máji podľa plánu. Prezidentské voľby sú naplánované na 10. mája a prípadné druhé kolo by sa konalo 24. mája.