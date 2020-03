Počet objednávok cez internet extrémne narástol: Kuriérska spoločnosť má pre Slovákov odkaz

Bezpečnostné opatrenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu spôsobujú v posledných dňoch extrémny nárast objednávok z internetových obchodov.

Pracujete ako kuriér? Ako prežívate obdobie šírenia nákazy koronavírusom? Napíšte nám na tip@novycas.sk!

Podľa DPD sa kuriérske spoločnosti dostávajú na hranicu prepravných kapacít. V najbližších dňoch by zákazníci internetových obchodov mali počítať aj s tým, že sa doručovanie zásielok spomalí. Hrozba šírenia ochorenia COVID-19 má za následok zmenu nákupného správania ľudí. "Je pochopiteľné, že mnohí ľudia presúvajú svoje nákupy na internet. V posledných dňoch sa však nárast objednávok priblížil na hranicu kapacít kuriérskych spoločností. Aj pri internetových nákupoch by v súčasnosti ľudia mali zvážiť nákupy, ktoré nie sú nevyhnutné," hovorí Peter Pavuk, generálny riaditeľ DPD na Slovensku.

Podľa neho by v najbližších dňoch mali zákazníci počítať s tým, že sa doručovanie zásielok spomalí. Treba počítať s tým, že zvýšiť kapacitu prepravy v súčasnej situácii nie je možné a v prípade nutnosti karantény medzi kuriérmi, ktorí denne prichádzajú do kontaktu s množstvom ľudí, by kapacita každej kuriérskej spoločnosti klesla. Obmedzenia na hraniciach začínajú ovplyvňovať aj doručovanie do a zo zahraničia. Uzavretie hraníc spôsobí výrazné spomalenie medzinárodnej dopravy. Odosielatelia by s tým mali počítať a spoločnosť odporúča zvážiť urgentnosť zásielky pred jej odoslaním.

"Odporúčame zákazníkom, aby zásielky, ktoré nie sú urgentné, aktuálne na prepravu neodovzdávali. Špecifická situácia je vo viacerých krajinách v zahraničí, ale už aj u nás na Slovensku. Zákazník by si mal preveriť, či neodosiela balíky do inštitúcií a obchodov, ktoré sú na základe rozhodnutia vlády zatvorené. Balík smerovaný na takúto adresu nebude možné doručiť a bude vrátený späť," vysvetľuje Pavuk.