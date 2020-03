Koronavírus má aj herec zo seriálu Hra o tróny: V karanténe s manželkou a dcérami

Herec Kristofer Hivju musel ísť do domácej karantény a nesmie sa s nikým stýkať.

Hviezda seriálu Hra o tróny sa totiž nakazila vírusom SARS-Cov-2 a bojuje so symptómami ochorenia Covid-19. Lekári pozitívny výsledok testu na koronavírus oznámili Kristoferovi v jeho nórskom domove. A pretože sa pred testovaním niekoľko dní zdržiaval s manželkou a dcérami, sú v karanténe všetci štyria.



,,Zdravím vás z Nórska! Je mi ľúto, že musím povedať, že som bol dnes pozitívne testovaný na Covid-19, koronavírus. S rodinou sme sa zavreli do izolácie doma na tak dlho, ako bude potrebné. Zatiaľ sme v dobrom zdraví, iba ja mám mierne symptómy prechladnutia," napísal Kristofer na Instagrame.



Svalnatý a fit herec sa o seba nebojí a verí, že vírus porazí rýchlo. ,,Sú tu však ľudia, ktorí sú ohrození oveľa viac, pre ktorých tá diagnóza môže byť zdrvujúca, takže vás vyzývam, aby ste boli extra opatrní. Umývajte si ruky, od iných sa držte meter a pol ďaleko, choďte do karantény. Robte všetko, aby ste zabránili šíreniu vírusu. Spolu môžeme vírus poraziť a predísť kríze v nemocniciach. Prosím, starajte sa o seba navzájom, udržujte bezpečnú vzdialenosť medzi sebou a buďte zdraví!" radí Hivju.