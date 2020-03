Obyčajní ľudia aj známe tváre berú prevenciu proti koronavírusu vážne: Nosiť rúško je sexi

Mať ho na tvári nie je hanba, práve naopak - vyzerá to skvele a chráni zdravie seba i všetkých naokolo!

Koronavírus desí celý svet, vrátane Slovenska. Potrebná je čo najväčšia opatrnosť a prevencia pred zákernou nákazou, k čomu neodmysliteľne patrí nosenie rúšok či respirátorov. Na to nabádajú nielen celebrity, ale i ľudia po celom Slovensku. Spoločne apelujú na všetkých - noste rúška, môže to zachrániť životy...

Dbám o zdravie všetkých - Vincent Lukáč (66), hokejista Otvoriť galériu Vincent Lukáč Zdroj: ig

Aktuálnu situáciu okolo koronavírusu pozorne vníma aj hokejová legenda Vincent Lukáč. ,,Rúško som si zaobstaral už dávnejšie. Keď idem z domu niečo rýchlo nakúpiť, tak ho mám, samozrejme, na sebe. Treba chrániť seba i okolie a dbať na zdravie všetkých. Nosiť rúško nie je hanba," povedal dvojnásobný majster sveta.

Prevencia je najlepšia - Roman (36) s manželkou Alexandrou (34), Štúrovo Otvoriť galériu Roman s manželkou Alexandrou Zdroj: ig

Nosenie rúšok je pre manželov s dvoma ratolesťami samozrejmosťou. „Sme presvedčení o tom, že ako prevencia je najlepšie, aby ich každý nosil,“ zhodli sa.

Nosím ho v práci - Júlia (58), Tatranská Lomnica Otvoriť galériu Júlia Zdroj: ig

Júlia je jednou zo žien, ktoré nemôžu počas epidémie zostať doma. Dáva si preto maximálny pozor. „Rúško nosím v práci. Pracujem v osobnej pokladnici na železničnej stanici. Nosenie je veľmi dôležité v týchto časoch, no viacerí to ešte nepochopili,“ prezrádza smutne.

Spolu to vieme ovplyvniť - Nela Pocisková (29), herečka Otvoriť galériu Nela Pocisková s rodinou Zdroj: ig

Dvojnásobná mamina prosí všetkých, aby ostali doma. „Jedine tak sa dá spomaliť nárast infikovaných a predísť kolapsu v zdravotníctve, potrebujú získať čas, aby nás dokázali ošetrovať. Prosím, nejde o šírenie paniky, ale informujte sa a neberte situáciu na ľahkú váhu. Len spolu to vieme ovplyvniť,“ vraví.

Zachovajte chladnú hlavu - Helena Vondráčková (72), speváčka Otvoriť galériu Helena Vondráčková Zdroj: ig

Populárna česká speváčka sa chráni rovno respirátorom. Nasledujúce dni bude tráviť v spoločnosti manžela Martina: „Zachovajte chladnú hlavu a myslím si, že nie je dobré prepadať panike.“

Naši rodičia si to zaslúžia - Karolína (32), Banská Bystrica Otvoriť galériu Karolína Zdroj: ig

Na to, aké je v týchto dňoch dôležité čo najviac dávať pozor na seba i okolie, myslí aj Karolína z Banskej Bystrice. „Rúško je veľmi dôležité, aby chránilo mňa, hlavne mojich blízkych. Nechcem byť patetická, ale prináša mi vedomie, že som urobila všetko pre to, aby som nenakazila blízkych, ale ani susedov. My mladí to azda prežijeme, ale naši rodičia si zaslúžia, aby sme urobili všetko preto, aby sme minimalizovali ich nákazu,“ prezradila.