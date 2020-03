Jeho život sa zmenil od základov. Thomas Kamenar vošiel do povedomia divákov ako moderátor relácie Páli vám to?. Po piatich rokoch odmlky však sympaťák opäť hviezdi na Jojke, tentokrát v seriáli Nový život. Ten však začal aj v súkromí, nakoľko sa za ten čas v jeho živote udiali veľké zmeny. Herec a moderátor sa stihol oženiť s krásnou Slovenkou a je otcom dvoch detí. Počas nášho rozhovoru nám však ukázal nielen jeho manželku, no prezradil aj to, čo trojicu spája s Thomasom Puskailerom! Z ich slov pôjdete do kolien!