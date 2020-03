Víkendu dominoval masívny návrat športovcov na Slovensko: Fialkové už sú v karanténe, Richard Varga ešte na ceste

Šíriaci sa koronavírus utlmil športové aktivity po celom svete na minimum a počas víkendu sa predčasne vrátili na Slovensko aj desiatky slovenských športovcov.

Sobotňajším vládnym špeciálom sa zo Svetového pohára vo Fínska letecky presunuli slovenskí biatlonisti na čele so sestrami Paulínou a Ivonou Fialkovými, šiesti hokejisti vrátane útočníka Michala Krištofa pôsobiacieho v tíme Kärpät Oulu či florbalistka Michaela Šponiarová, ktorá rovnako hráva vo Fínsku (SC Classic). Tí všetci majú pred sebou povinnú 14-dňovú karanténu, ktorá platí pre všetkých Slovákov prichádzajúcich v týchto dňoch zo zahraničia. "Prídem do bytu v Banskej Bystrici a 14 dní z neho nevyjdem. Budem sa držať všetkých pokynov a dúfam, že sa z toho dostaneme čo najskôr," uviedla Ivona Fialková pre RTVS. "Nemám strach, ale rešpekt určite áno. Som rada, že som doma na Slovensku a určite nechcem vyvolávať paniku," doplnila svoju sestru Paulína Fialková.

Možnosť presunúť sa letecky na Slovensko využila aj výprava slovenských zjazdárov - juniorov na čele s Rebekou Jančovou, ktorým predčasne v nórskom Narviku ukončili svetový šampionát. "Rebeka Jančová aj ďalšie dievčatá z našej tréningovej skupiny už v sobotu zamierili do karantény v Levočskej doline, my, tréneri, tam za nimi dorazíme v nedeľu večer, keďže sa zo Škandinávie presúvame autom so všetkým materiálom," informovala trénerka Miriam Poprocká.

V nedeľu zamierila na Slovensko z viacerých končín sveta z tréningových pobytov kompletná reprezentácia vo vodnom slalome. Z Dubaja v SAE priletel päťnásobný olympijský medailista Michal Martikán či Simona Glejteková, z austrálskeho Sydney Alexander Slafkovský, Matej Beňuš či Jana Dukátová.

"Cestujeme domov. Bez komentára. Dávajte na seba pozor, je to väčšie ako my, je to už globálny problém, dodržujme pravidlá a nehrajme sa na hrdinov. Dva týždne v karanténe stoja za to, aby každý z nás prispel k zlepšovaniu situácie, ktorá si vyžaduje aj neštandardné riešenia. Odložme spoločne dočasne osobné záujmy a komfort, aby sme nezhoršovali situáciu tým, od ktorých pomoci môžeme byť závislí," napísal Alexander Slafkovský na svojom facebookovom profile.

Vo večerných hodinách sa má zo sústredenia v USA vrátiť štvorkajak rýchlostných kanoistov a na ceste domov boli v nedeľu aj triatlonisti Richard Varga a Romana Gajdošová. Varga ako jeden z mála slovenských športovcov bol ešte v akcii na pretekoch Svetového pohára v austrálskej Mooloolabe. Tam naháňal body pre účasť na OH 2020. Minimálne do konca apríla má zrušené všetky ďalšie preteky. "Romana Gajdošová pôjde do štátom vybavovanej karantény a to isté čaká aj Riša Vargu o deň neskôr. Ten je ešte na ceste a na Slovensku by mal byť v pondelok. Ak by Rišo už nemohol priletieť a zostal v Dubaji, máme tam vybavený hotel, kde by zostal dva týždne v karanténe," informoval Michal Varga, reprezentačný koordinátor ŠCP Bratislava a STÚ.