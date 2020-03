Bývalý hokejista Petr Nedvěd bude otcom: Kto je žena, ktorá dokázala skrotiť vyhláseného playboya?

Žiari šťastím. Bývalý český hokejista Petr Nedvěd (48), ktorý sa preslávil na klziskách v NHL, sa stane otcom.

Dieťatko nosí pod srdcom jeho o 23 rokov mladšia priateľka Nicole Volfová. Kto je žena, ktorá dokázala skrotiť vyhláseného playboya a s ktorou teraz čaká dcérku? Je modelka, rovnako ako jeho bývalá manželka Veronika Vařeková (42), s ktorou sa rozviedol po dvoch rokoch od svadby.

Nicole pochádza z Karlových Varov. Modelingové povinnosti ju často zavejú do zahraničia. S Petrom sa zoznámila v Miami. „Videli sme sa na večeri a preskočila taká tá iskra,“ prezradila Nicole denníku Blesk.

„Bola to láska na prvý pohľad. Ako z románu,“ pochvaľoval si Nedvěd. Pred niekoľkými dňami však prezradil, že stretnutie nebola až taká náhoda. „Najskôr sme si písali, ale skoro sme sa stretli. Vlastne už na druhý deň, a hneď sme vyrazili na dovolenku,“ dodal manažér českej hokejovej reprezentácie.

Mnohé mladé modelky síce odkla dajú založenie rodiny na neskorršie obdobie, ale Nicole je z iného cesta. „V tomto smere je iná, materstvom je takmer až posadnutá. Ale pekne a milo. Už teraz je na úlohu mamy perfektne pripravená. Je to výnimočné dievča. Má môj obrovský obdiv,“ uzavrel Petr, ktorý by mal dcéru po prvý raz vziať do náručia na konci júla.