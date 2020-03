Tragické výročie jedného z najväčších teroristických útokov: Pred rokom zahynulo na Novom Zélande 51 ľudí

Streľba v dvoch mešitách Al Noor a Linwood v novozélandskom meste Christchurch si 15. marca 2019 vyžiadala 51 obetí a 50 ďalších ľudí utrpelo zranenia.

Až 49 ľudí zomrelo na mieste skutku, ďalší dvaja neskôr v nemocniciach. V nedeľu 15. marca uplynul rok od jedného z najväčších teroristických útokov na svete.

K prvej streľbe v 400-tisícovom meste Christchurch došlo v piatok 15. marca 2019 o 13.45 h miestneho času (01.45 h SEČ) v mešite Al Noor na ulici Deans Avenue. Páchateľ vošiel do mešity, kde sa na piatkových popoludňajších modlitbách zhromaždilo asi 300 až 500 veriacich a spustil streľbu z automatickej zbrane. Na hlave mal prilbu a podľa svedkov mal oblečenú nepriestrelnú vestu.

Strelec svoj čin naživo zdieľal na sociálnej sieti prostredníctvom 17-minútového videa. Na ňom bolo vidieť ako strieľal na niekoho pri vchode do mešity a následne pokojným krokom vošiel dovnútra, kde začal páliť do ľudí. Práve tu za sebou útočník zanechal najviac obetí. Po vyjdení z mešity pokračoval v streľbe na ulici, takisto strieľal aj z okna auta, do ktorého nasadol. Pri útoku v islamskom centre v Linwoode o niekoľko minút neskôr zahynulo ďalších 10 ľudí. Podľa svedkov sa tu podarilo útočníka odzbrojiť a donútiť ho k úteku.

Svedkami streľby v mešite na Deans Avenue boli aj členovia kriketového družstva Bangladéša, ktoré pricestovalo na stretnutie s tímom Nového Zélandu.

Polícia zadržala štyri ozbrojené osoby, tri však prepustila, keďže so skutkom nemali spojitosť. Jediným obvineným ostal 28-ročný Austrálčan Brenton Tarrant. Už dva dni pred útokom zverejnil 37-stranový manifest, v ktorom vysvetlil svoje úmysly. V ňom okrem iného uviedol, že pôvodne plánoval zaútočiť na mešitu v meste Dunedin, no po návšteve mešít v meste Christchurch a "znesvätení" kostola, ktorý bol premenený na mešitu v Ashburtone (predmestie austrálskeho mesta Melbourne) sa jeho plány zmenili. Vzorom mu bol nórsky pravicový extrémista a masový vrah Anders Breivik, ktorý v roku 2011 zastrelil 77 ľudí.

Útočník sa postavil pred súd už deň po svojom skutku, 16. marca 2019. Ako ukázalo vyšetrovanie, v legálnom vlastníctve mal päť zbraní, ktoré boli použité pri útokoch. Vysvitlo tiež, že v nedávnej minulosti navštívil Bulharsko, Turecko a Maďarsko, takisto cestoval autobusom cez Srbsko, Chorvátsko, Čiernu Horu a Bosnu a Hercegovinu.

Oficiálne bol pravicový extrémista Tarrant 21. mája 2019 obžalovaný z terorizmu a zabitia 51 osôb. Neskôr, 14. augusta 2019, Tarrant poslal z väzenskej cely rukou písaný šesťstranový list, adresovaný "Alanovi" v Rusku. Väčšina listu pôsobí neškodne a obsah sa týka mesačného pobytu, ktorý Tarrant podľa svojich slov absolvoval v Rusku v roku 2015. Zároveň však list varoval, že sa blíži "obrovský konflikt" a Tarranta potom ako zdroj svojej inšpirácie spomenuli ďalší útočníci obvinení z masových vrážd z texaského mesta El Paso a z Nórska. Preto úrady neskôr vyhodnotili ako chybu, že Tarrantovi dovolili list poslať.

Po útoku novozélandský parlament schválil zákaz predaja a držby väčšiny poloautomatických zbraní, niektorých brokovníc a veľkokapacitných zásobníkov. Majitelia zbraní ich mohli vrátiť do 20. decembra 2019 za 25 až 95 percent kúpnej ceny. Do polnoci 20. decembra ľudia odovzdali 56 250 kusov strelných zbraní. Súdny proces s obžalovaným Tarrantom pokračuje.

20 12 kam dod