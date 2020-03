Dušana z Martina nevie, či má koronavírus: Zarážajúca skúsenosť z nemocnice, vzali jej stery, ale...

Šokujúca skúsenosť! Dušana, ktorá žije v Martine, koncom minulého týždňa s horúčkou navštívila pohotovosť, urgent aj infekčné v miestnej nemocnici.

Nevedela, čo sa deje, a lekári zjavne tiež nie. Po víkende zistila, že stery, ktoré jej vzali, totiž nikam neposlali. Ona sa už cíti lepšie, zato jej staršia dcéra má horúčky. V Martine včera potvrdili 5 nových nakazených koronavírusom.

Z pohotovosti na urgent, z urgentu na infekčné. Lekárom trvalo asi 15 minút, kým sa dohodli, čo budú robiť. Na infekčnom jej urobili stery na koronavírus, potom na urgente aj komplet vyšetrenie a chvíľu ju držali mimo ostatných pacientov. Nakoniec ju pustili domov, že aj s rodinou sa má zdržiavať v domácej karanténe ešte týždeň. Odkedy sa vrátili z kúpeľov v Poľsku, by uplynuli dva týždne.

V pondelok volala na infekčné, že v piatok jej robili stery a nikto ju nekontaktoval. „Sestra ma nevidela v systéme, zavolal mi späť priamo lekár, ktorý ma prijal na infekčnom, že on podľa svojho uváženia moje stery do BA neposlal,“ pokračuje matka. S vysvetlením sa neuspokojila, po vzore jednej Česky si chcela testy zaplatiť na súkromnej klinike.

„Bohužiaľ, nemôžu nám zatiaľ spraviť testy na súkromnej klinike a podľa ich vyjadrenia tak či onak, aj kebyže má ktokoľvek koronavírus, neexistuje liek, ktorý by ho vyliečil. Buď to vaša imunita zvládne za tie 3-4 dni tak, že si to ani nevšimnete, alebo bohužiaľ nie,“ hovorí Dušana. „Popravde myslieť si, že máme niečo pod kontrolou, je viac ako odvážne... Skôr by bolo fajn začať kontrolovať, koľkým ľuďom reálne s príznakmi korony alebo len chrípky, ktorí kontaktovali lekárov, boli urobené stery,“ dodáva.