Rakúsko sprísňuje opatrenia: Do karantény dali celé mesto aj údolie

Rakúsko od pondelka výrazne sprísňuje opatrenia v boji proti koronavírusu.

Ako v piatok oznámil rakúsky kancelár Sebastian Kurz, od pondelka budú po celej krajine zatvorené všetky predajne a obchodné prevádzky s výnimkou obchodov s potravinami, lekární, benzínových púmp, pôšt a bánk. Bary a kaviarne budú môcť byť otvorené každý deň najviac do tretej poobede. Do úplnej karantény vláda uzatvára horské mesto St. Anton am Arlberg v Tirolsku a tiež celé údolie Paznauntal, ktoré leží na pomedzí Tirolska a Voralberska a v ktorom sa nachádza viacero menších obcí.

Kurz tiež v piatok vyzval všetkých ľudí, aby, pokiaľ sa len trochu dá, pracovali z domu. "Počnúc pondelkom musíme zredukovať naše verejné životy na minimum," povedal kancelár. Rakúsko doteraz zaznamenalo v súvislosti s novým koronavírusom jednu obeť, nákaza sa potvrdila zatiaľ u 428 ľudí. Celosvetovo sa koronavírusom nakazilo už vyše 140-tisíc ľudí, vyše päťtisíc osôb ochoreniu COVID-19, ktoré spôsobuje, podľahlo.