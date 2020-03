Šokujúca správa z Premier League: Tréner slávneho veľkoklubu má koronavírus

Tréner anglického futbalového klubu Arsenal Londýn Mikel Arteta mal pozitívny test na nový koronavírus. Klub uzatvoril tréningový komplex a celý A-tím i ďalší členovia organizácie sú v domácej karanténe.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ide o prvý potvrdený prípad v Premier League, ktorá zvolala na piatok ráno mimoriadny míting klubov.

Vo štvrtok pred polnocou o tom informovala agentúra AP. Arsenal mal v sobotu odohrať ligový zápas v Brightone. Duel podľa všetkého odložia a je otázne, aký dopad bude mať pozitívny nález v jednom z klubov Premier League na ďalší priebeh súťaže.

"Je to skutočne sklamanie, ale na test som išiel po tom, čo som sa cítil zle. Vrátim sa do práce, hneď ako mi to dovolia," citoval klub svojho trénera. Arsenal mal už predtým dočinenie s novým koronavírusom. Jeho stredajší duel s Manchestrom City odložili po tom, čo prišli hráči do kontaktu s majiteľom Olympiakosu Pireus Evangelosom Marinakisom, ktorého pozitívne testovali. Stalo sa tak po ich vzájomnom zápase v Európskej lige z 27. februára.

"Personál Arsenalu, ktorý bol nedávno v úzkom kontakte s Mikelom, musí ísť do domácej izolácie v súlade s usmerneniami vlády. Očakávame, že to bude významný počet ľudí z tréningového centra vrátane celého A-tímu a realizačného tímu, ako aj menší počet z akadémie, ktorú sme taktiež dočasne uzavreli," píše sa v stanovisku Arsealu.

Okrem hráčov Arsenalu je v domácej karanténe aj obranca Manchestru City Benjamin Mendy, ktorý nenastúpi v sobotu na duel proti Burnley. Dôvodom je, že člena jeho rodiny hospitalizovali s respiračnými problémami a on sa následne dobrovoľne izoloval.

Vo Veľkej Británii aktuálne evidujú 590 prípadov koronavírusu, 10 ľudí chorobe podľahlo. Celosvetovo narástol počet úmrtí k štvrtku noci na 4970, infikovaných je podľa posledných správ vyše 134.000.