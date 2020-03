Thomas Kamenar z Páli vám to? po 5 rokoch opäť hviezdi na Jojke: Stihol sa oženiť

Od základov zmenil život! Thomasa Kamenara (41) si mnohí stále pamätajú ako moderátora relácie Páli vám to?. Rodák zo Slovenska, ktorý ešte ako malé dieťa emigroval do Rakúska, vtedy roztomilou lámanou slovenčinou moderoval vedomostný kvíz.

Po piatich rokoch opäť hviezdi na Jojke, tentoraz v seriáli Nový život. Novému Času prezradil, čo všetko za ten čas stihol. Thomas Kamenar vošiel do povedomia slovenských divákov ako moderátor relácie Páli vám to? a následne nakrúcal cestovateľskú reláciu Fajnšmeker. Za posledných päť rokov sa v jeho živote udiali veľké zmeny. Oženil sa so Slovenkou Petrou a majú spolu syna Jakubka (3,5) a dcérku Emilku (5).

Keď prišli na svet deti, presťahovali sa do domčeka pár kilometrov za Viedňou. „Teraz máme velikánsku obývačku aj záhradu. Deti vedia, čo sú to kvety, červíky, chrobáky. Sme v prírode, je to krásne,“ povedal Novému Času moderátor a teraz už aj herec Thomas, ktorý stále navštevuje Slovensko aj pre nakrúcanie seriálu Nový život.

Do rodného kraja sa však rodinka sťahovať nemieni. „Žijeme už tak dlho v Rakúsku, že je to náš domov,“ vysvetlila Thomasova manželka. „Najkrajšie momenty máme na Slovensku, ale každodenné momenty v Rakúsku,“ zhrnul Thomas, ktorý hrá v jojkárskom seriáli rakúskeho futbalového manažéra Evalda.