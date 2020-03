Deti potrebujú kvalitný priestor na hru. Má ho aj vaše bývanie?

Špeciálny projekt

Už Albert Einstein povedal, že hra je najvyššou formou bádania, no štatistiky ukazujú, že dnešným deťom sa bádať veľmi nechce. Vedeli ste, že čas strávený pri ihriskových hrách sa oproti minulosti znížil o polovicu? Môžete to ľahko zmeniť, napríklad aj dobrou voľbou bývania. Aby bolo „kids-friendly“, nemal by v ňom chýbať kvalitný priestor na hru.