Zúfalé priznanie predavačky: Slovákom posiela hustý odkaz! Ste arogantní, sebeckí a neohľaduplní

Má už toho dosť! Slovenka zverejnila na Facebooku priznanie, ktorý apeluje na všetkých zákazníkov.

Výskyt koronavírusu ovplyvnil život každého jedného z nás. Je však takisto na nás, aby sme sa zachovali ako ľudia aj pri vypätej situácii. Slovenka zverejnila na facebookovskej stránke Nekŕmte nás odpadom dôrazný apel na ľudí, ktorí už nevedia čo so sebou.

"Ja už nevládzem. A myslím, že tisícky predavačiek na Slovensku taktiež. Každý len nadáva, akí sú ľudia nezodpovední a nech doma sedia na zadku. Tak prečo sa potom chodia biť o mydlá? Ako vážne... robím v drogérii a naozaj nechápem, čo ľudia robia s toľkými čistiacimi prostriedkami doma. Neverím, že každý deň všetci dezinfikujú, umývajú byty. To sa v tom kúpete alebo čo?? A ďalšia vec, chodí nám teraz niekoľko násobne viac tovaru, máme oveľa viac roboty a niekto je schopný nám 10 minút po otvorení prevádzky povedať, že ako je možné že to ešte nemáme vyložené? Že ona si chce nakúpiť. Vôbec nikto nepozerá na nás, že aj my sme ľudia, sme v kontakte s takým obrovským množstvom ľudí, ale nemôžme ostať doma, lebo vy chúďatká, by ste si potom nemali kde nakupovať. Najviac ma však mrzí, že sa k nám správate ako keby sme boli stroje. Ste arogantní, sebeckí a neohľaduplní. Mali by ste sa nad sebou zamyslieť."

Čo na to ľudia?

"Zmizla úcta, rešpekt, prosím, ďakujem, premnožilo sa sebectvo, povýšenie, drzosť a neúcta a v takýchto prípadoch sa ukazuje práva tvár človeka, je to smutné."

"Pracujem v obchodnom reťazci, kde mi denne prejde aj 500 zákazníkov pokladňou, my sme naozaj veľmi ohrození. Taktiež máme svoje rodiny, tak sa k nám nesprávajte arogantne a povýšenecky. Uvedomte si, čo od počas smeny chytím, odovzdám ďalej."

"Pracoval som skoro dva roky v obchode s nábytkom a presne pre toto som skončil. Ľudia sú je*nutí a obdivujem všetkých predajcov, ktorí doposiaľ pracujú v obchodoch. Najmä u nás, v našej banánovej republike. Predajca môže za všetko, aj za globálne otepľovanie."

"Aktuálne sa ľudia v obchodoch chovajú horšie ako zvieratá. Ľudskosť a spolupatričnosť sa vytratila. Nakupovať x mydiel a dezinfekčných?podaktorí doteraz nevedeli, na čo sa vôbec používa savo."

"Súhlasím. Tiež robím v drogérii, a to je čisté zúfalstvo. Mám pocit, že doteraz si nikto neumýval ruky a neupratoval. A to nevravím, ze každý na nás kašle a kýcha a nadáva, prečo nemáme dezinfekcie. Každý, kto si myslí, že je to zábava, môže si to vyskúšať a vymeniť si s nami."

"Obdivujem všetkých predavačov, doktorov, sestričky... Tiež sú len ľudia, majú svoje deti, rodiny. Ale robia pre nás všetkých. Ďakujem"