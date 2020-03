Tréner Vlhovej po zisku dvoch glóbusov: Som šťastný, ale...

Slovenská zjazdárka Petra Vlhová (24) získala historické malé glóbusy za sezónne prvenstvá v slalome a historický prvý glóbus vôbec udelený za paralelné disciplíny. Stalo sa tak po tom, čo švédski organizátori zrušili pre šíriacu sa infekciu koronavírusu záverečné podujatie Svetového pohára alpských lyžiarok v Are.

"Som šťastný, že sme získali malý glóbus, dokonca dva, ale chcel som pretekať až do konca. Nie som spokojný s celkovým poradím SP, ušli nám niektoré body, s ktorými sme počítali v boji o celkové prvenstvo s Federicou Brignoneovou. Vieme, aj čo sa po čas sezóny stalo Mikaele Shiffrinovej," povedal Vlhovej tréner Livio Magoni pre RTVS.

Podľa Ivana Ivaniča, prezidenta Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) dosiahla Vlhová niečo fantastické.Samozrejme, touto cestou Petre a jej tímu obrovská gratulácia, ak sa potvrdia dva malé glóbusy, je to niečo jedinečné. Slovensko to v zimných športoch, hádam okrem úspechov hokejistov nezažilo a nepamätá. Ťažko hľadať superlatívy," reagoval Ivanič pre TASR: "Momentálne nám chýbajú ešte oficiálne správy od FIS, ktoré to potvrdia v plnom rozsahu. Či FIS ešte neplánuje nejaké náhradné podujatia, a že je sezóna už naozaj ukončená. Ak sa situácia nezmení, tak tie dva glóbusy nás nesmierne tešia.