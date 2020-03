Vo štvrtok zasadne krízový štáb: Zatvoria školy a škôlky celoplošne?

Krízový štáb bude na svojom štvrtkovom (12. 3.) zasadnutí riešiť aj prípadné rozhodnutie o povinnej karanténe pre všetky osoby vracajúce sa zo zahraničia.

V stredu to vyhlásil dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Štáb by mal rozhodnúť aj o tom, či vyhlási plošné uzatvorenie všetkých materských, základných a stredných škôl na území Slovenska na 14 dní.

Karanténa pre osoby vracajúce sa zo zahraničia by mohla byť podľa premiéra zavedená vzhľadom na informácie, že niektorí ľudia sa nepriznávajú k tomu, z akej krajiny prichádzajú. Toto nariadenie bude musieť byť podľa premiéra precízne, napríklad z hľadiska osôb, ktoré napríklad každodenne dochádzajú do práce do Rakúska, alebo v ňom žijú a pracujú na území Slovenska.

Vláda vyhlásila od štvrtka na celom území SR mimoriadnu situáciu: Čo to bude znamenať?

Ak sa rozhodne o celoplošnom uzatvorení škôl, platiť bude pre všetky školy 14 dní odo dňa jeho vyhlásenia. Pellegrini dodal, že vo štvrtok by mali v tejto súvislosti kontaktovať primátorov krajských miest a predsedov samosprávnych krajov. "Aby v tých krajoch, kde sa nachádzajú najväčší zamestnávatelia a najväčšie fabriky v krajine, vopred konzultovali s predstaviteľmi týchto fabrík situáciu, ktorá nastane po zatvorení škôl na území ich mesta a kraja, aby sa tak fabriky v dostatočnom predstihu vedeli prispôsobiť prípadnému výpadku pracovnej sily a vedeli si nastaviť zmeny tak, aby výroba v slovenských fabrikách nebola ohrozená," priblížil premiér.

Premiér tiež informoval, že na zasadnutí krízového štábu sa bude zúčastňovať aj zástupca hlavného mesta SR Bratislavy. "Vlna na Slovensko pravdepodobne príde, respektíve môže prísť, a preto aj v zmysle odporúčaní chceme urobiť viac," skonštatoval Pellegrini s tým, že radšej chcú čeliť kritike, ako následne reagovať na kolaps v zdravotníctve.

Majitelia obchodných centier môžu podľa Pellegriniho zvážiť skrátenie otváracích hodín, dodal, že na krízovom štábe budú hovoriť aj o tom, či to majiteľom odporučia.