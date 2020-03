Namiesto preplnených stravovacích zariadení majú prevádzkari poloprázdne podniky: Strach z koronavírusu vyháňa hostí z reštaurácií

Ľudia čoraz menej chodia do reštaurácií na obedové menu alebo na večere. Majú totiž strach zo šíriacej sa nákazy koronavírusu.

Namiesto preplnených stravovacích zariadení majú prevádzkari poloprázdne podniky. Zmena správania stravníkov je badateľná naprieč celým Slovenskom. Majiteľom markantne klesajú tržby a niektorí zvažujú, že zatvoria brány.

Štamgasti nechodia na pivo

Obavy ľudí z nákazy pocítili aj v podniku Staničný Pivovar nachádzajúcom sa na stanici v Košiciach. „Reštaurácia Staničný Pivovar pocítila pokles zákazníkov o 40 percent. Tento pokles je priamo úmerný zníženiu počtu cestujúcich prechádzajúcich cez železničnú stanicu, čo, bohužiaľ, pociťujú všetky prevádzky,“ zhodnotila hovorkyňa Stanice Košice Alžbeta Gajdošová Keruľová. V podniku je dokonca čoraz menej štamgastov, ktorí tam zvykli chodiť. Staničný Pivovar zrušil aj piatkový koncert akustického dua a sobotňajšie sledovanie zápasov Oktagonu.

Prichádzajú storná

Vrásky na čele robí koronavírus aj podnikateľom v Tatrách. „Samozrejme, tak ako na celom Slovensku, aj tu sa to už prejavilo. Prichádzajú storná, odvolávajú kongresy a iné väčšie akcie, ktoré v tomto čase napĺňali hotely. Zatiaľ je to do konca marca, nikto však nevie, ako to pôjde ďalej,“ prezradil nám Jozef Bendžala, riaditeľ hotela Patria na Štrbskom Plese.

Tržby klesli o 70 %

Nezáujem zákazníkov v ostatných dňoch môže podľa jedného z majiteľov znamenať koniec tejto reštaurácie. „Nevieme, aká bude situácia, ani čo sa bude diať. To je najhoršie, že nikto nevie. Momentálne sme znížili stavy, pretože tržby klesli o 60 až 70 % a taktiež 90 % rezervácií nám už zákazníci zrušili,“ prezradil Andrej Gogola, spolumajiteľ reštaurácie Štefánka by Pulitzer. Kritická začala byť situácia podľa Gogolu po tom, ako zatvorili školy. Budúci týždeň zasadne vedenie a rozhodnú sa, či zatvoria podnik. Závažnejšie hygienické opatrenia okrem dezinfekcie rúk a upratovania zatiaľ neprijali.

Vplyv na ekonomiku ťažko odhadnúť

Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne

- Rozsah vplyvu COVID-19 je v súčasnosti ťažké predvídať, pretože veľa závisí od šírenia choroby a prijatých protiopatrení a obmedzení. Neistota pritom zohráva významnú úlohu. Vývoj slovenskej ekonomiky koncom roka 2019, ako aj predstihové ukazovatele eurozóny na začiatku tohto roka nás pôvodne viedli k pozitívnejšiemu odhadu rastu HDP. Potenciálne zlepšenie však bolo teraz vymazané možným dopadom COVID-19. Vzhľadom na to, že nový koronavírus môže mať výraznejší negatívny vplyv v závislosti od rozsahu a trvania obmedzení a protiopatrení, vidíme riziká pomalšieho rastu a momentálne pracujeme na novej prognóze, ktorá bude rátať s vlažnejším tempom ekonomického rastu ako v roku 2019.