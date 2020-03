Lekári z talianskych kliník prehovorili: V nemocniciach je vojnový stav!

Lekári v Taliansku sú na pokraji síl. Nemocnice v postihnutých oblastiach sú preplnené a fungujú na 200 %.

Kolabujúcich starších pacientov nemá kto liečiť. Denne riešia ťažké etické otázky o tom, koho život je dôležitejší a často končia služby so slzami v očiach. Detaily prináša lekár Daniele Macchini v statuse na sociálnej sieti.

Nemocnice na severe Talianska nemajú dostatok lôžok, medicínskych pomôcok a pomaly sa míňajú aj lekári. Počet nakazených rapídne stúpa, už presiahol 10 000. Zdravotnícky koordinátor pre intenzívnu starostlivosť Giacomo Grasselli sa o situácii vyjadril, že je to horšie ako výbuch bomby. Podľa jeho štatistík je priemerný vek nakazených 65 rokov. V ostatnej dobe vraj zaznamenali prejavy symptómov u mladšej populácie, pričom u detí sa ani pri nákaze symptómy neprejavujú. Napriek tomu sa nemocnice plnia a lekári nemôžu zachrániť každého. „Pravidlo, kto príde prvý, bude prvý ošetrený, už neplatí,“ vyjadril sa Mario Riccio lekár z Cremony.

Situácia je vážna

Ďalší lekár z Bergama sa pre Corriere della Sera vyjadril, že aj vek je rozhodujúci faktor: „Rozhodujeme sa v pohotovostnej miestnosti, ktoráAk má osoba 80 až 95 rokov a trpí vážnym zlyhaním dýchacích ciest, pravdepodobne neprežije.“

Celkovú situáciu v nemocnici v Bergame priblížil lekár Daniele Macchini. „Situácia je dramatická. Iné slová mi neprichádzajú na um. Vojna doslova vypukla a boje sú dňom i nocou neprerušené,“ vyjadril sa. Vie, že netreba šíriť paniku, ale tiež chce, aby ľudia toto ochorenie nepodceňovali – lebo to rozhodne nie je bežná chrípka. Sám sa s údivom díval, ako sa celá nemocnica premenila na jednotku intenzívnej starostlivosti, pacienti s inými ochoreniami boli prevezení do domácej liečby a nemocnicou sa rozhostilo až surreálne ticho ako pred búrkou. A že tá búrka prišla. Spomína si, ako s napätím čakal na výsledky prvého podozrivého. Ani oka nezažmúril.

(v ich nemocnici) a výsledky chodia iba pozitívne. Lekári bez ohľadu na špecializáciu liečia pacientov ako vedia. Dokonca povolali medikov 5. ročníkov. Nie je to teda len zlá chrípka. Do nemocnice chodia ľudia, ktorí sa doma podľa odporúčaní liečili 10 dní, no už to nezvládajú.Vírus ničí ochranné bariéry a umožňuje baktériám napádať priedušky a pľúca. Pre nedostatok ochranných materiálov je nakazených aj mnoho zdravotníkov, ktorí nakazili svoje rodiny. Mnoho ľudí bojuje o život. Na koniec varuje ľudí v iných krajinách, aby to nepodcenili a poslúchali nariadenia vlády. Taktiež Grasseli nabáda ostatné krajiny k tomu, aby dbali na zamedzenie šírenia vírusu, a ľudí aby ostali doma.