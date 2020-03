Ako hokejista boxoval o miesto v zostave s trénerom

Hokejový reprezentant Adam Liška má za sebou prvú sezónu v Rusku. Počas ročníka v Kontinentálnej hokejovej lige zažil množstvo kurióznym situácií, na ktoré nebol zo Slovenska zvyknutý vrátane boxerského stretnutia o lepšie miesto v zostave mužstva. Liška o nich rozprával v Olympijskom podcaste Slovenského olympijského a športového výboru.

Liška po odchode Slovana Bratislava z Kontinentálnej hokejovej ligy sa dohodol na kontrakte so Severstaľom Čerepovec. V tíme prísneho trénera Andreja Razina si vybojoval stabilné miesto, dlho hral v prvom útoku. V decembri sa však zranil, koleno ani po dlhšej pauze nebolo v stopercentnom stave a ročník dohral vo štvrtej formácii. V 51 stretnutiach sezóny strelil Liška osem gólov a celkovo nazbieral jedenásť kanadských bodov. Ročník preto môže hodnotiť pozitívne. Svojimi výkonmi v KHL upútal aj skautov zo zámorskej NHL, ktorí ho prišli sledovať aj na zápasy v Petrohrade a Moskve. Hokejová budúcnosť účastníka vlaňajších majstrovstiev sveta je dnes otvorená, môže pokračovať v KHL či NHL.

„Do predvianočného stretnutia s Jaroslavľom sa mi darilo, bodoval som. Súperov obranca mi v súboji spadol na koleno, ukázalo sa, že mám natiahnutý väz. Čakal som štvortýždňovú pauzu, aj po návrate koleno nedržalo dobre. Hrali sme o play-off, chcel som hrať napriek bolesti. Až dva týždne pred koncom základnej časti to začalo byť v poriadku,“ hodnotil sezónu v podcaste Slovenského olympijského a športového výboru s názvom „Olympijský podcast“ Adam Liška, ktorý momentálne čaká na Slovensku, či bude môcť absolvovať maturitné písomky.

Na Rusko bude mať množstvo nezabudnuteľných spomienok. Zažil pravú ruskú svadbu, videl zblízka život v krajine. V kabíne Severstaľu Čerepovec nariadil tréner Andrej Razin priam sparťanský režim. „Ak nebol niekto spokojný s priestorom na ľade, mal možnosť prísť za trénerom a rozdať si to s ním v boxerskom ringu. Urobil to jeden obranca, prišiel za koučom, nasadili si rukavice, dali na hlavu prilby a začali sa mlátiť. Čudoval som sa, kam som sa to dostal. Boli to tvrdé direkty do hlavy. Tréner sa vo voľnom čase venuje boxu, ale pohyb päťdesiatročného človeka nie je taký ako u 26-ročného hráča. Len som to v nemom úžase sledoval,“ spomínal Adam Liška v Olympijskom podcaste Slovenského olympijského a športového výboru, ktorý podporujú exkluzívny partner Tipos, generálni partneri Toyota a 4F a hlavní partneri BILLA, Matador, Kooperativa, Dôvera, Transpetrol a Slovenská sporiteľňa.

V Olympijskom podcaste s Adamom Liškom nájdete aj odpovede na tieto otázky:

Aké ďalšie zážitky si priniesol z Ruska?

Aký konflikt medzi spoluhráčom a trénerom zažil počas výjazdu do Vladivostoku? Ako na to neskôr reagovali kouč a hokejista?

Ako zmenil koronavírus jeho život? Testujú ľudí na koronavírus aj v Rusku?

Ako momentálne improvizuje v tréningu?

Má strach o svoje zdravie?

Čo si myslí o osude tohtoročných majstrovstiev sveta? Vie si predstaviť ich presun do Ruska?

