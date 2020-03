Slovenské celebrity boli v zahraničí aj napriek hrozbe koronavírusu: Ako sa chránia pred nákazou?

Nový vírus, na ktorý zatiaľ neexistuje protiliek, sa napokon nevyhol ani Slovensku.

Čo si o koronavíruse myslia celebrity, ktoré často cestujú alebo dokonca žijú v Taliansku? Ako sa chránia? Alebo považujú súčasnú panikuza prehnanú?

Miloš Bubán (58), gastroenterológ: Lekári sú ohrození viac

Lekár a známy moderátor Miloš Bubán je známy záľubou v cestovaní. Navštívil už takmer všetky krajiny sveta, a preto sme sa ho spýtali, či ho hroziaci vírus odradil od ďalších cestovateľských plánov. „Tým, že som lekár, vždy dodržiavam aj pri cestovaní zásady ochrany zdravia a mal by som ísť príkladom. Absolvoval som všetky potrebné očkovania a správam sa aj v zahraničí zodpovedne podľa krajiny, v ktorej som, čo sa týka pomerov epidemiológie a hygieny. Pri spomínanom víruse sme odkázaní na obmedzenia, ktoré krajina vyhlási. Takže sa môže stať, že aj plány treba zmeniť podľa situácie a dovolenku podľa potreby aj zrušiť,“ myslí si.

Pri cestovaní dodržiava prísnu hygienu. „Tým, že som na cestách pomerne často, tak sú základné hygienické postupy nutné stále. Časté umývanie rúk, obmedzenie najužšieho kontaktu s ľuďmi a podobne.“ Rúško si však nasadil len raz. „Mal som ho len v Tokiu, ale to skôr zo špásu pri fotení, lebo tam to nosia pomerne často, ale nebol som tam v čase epidémie.“ Paniku podľa uznávaného gastroenterológa šíriť netreba. „Panika, samozrejme, vzniká pri dezinformácii a pri zlej informovanosti. Napríklad rúško chce teraz niekoľko sto miliónov ľudí a pritom na vírus ochorelo len niekoľko tisíc. Ale HIV infekciu má 32 miliónov ľudí a aj tak nepoužívajú kondómy.“

Je teda podľa neho nutné v tomto období cestovať a ako sa chrániť? „Určite by som teraz necestoval do inkriminovanej oblasti. Jednoznačne časté umývanie rúk mydlom a rúška na ochranu pred kašľom a kýchaním sú nutnosť. Ak nemáte rúško a chce sa vám kýchnuť, určite nie do dlane, ale skôr do predlaktia a tiež obmedziť priateľské podávanie rúk, objímanie a bozkávanie. Pri podozrení na vírusové ochorenie musí byť izolácia,“ vysvetľuje a koronavírusu sa obáva. „Vzhľadom na ešte nedostatočné vedomosti o tomto novom víruse, majú lekári vždy obavy z toho, ako sa bude správať a tiež vzhľadom na povolanie, pretože sme viac ohrození ochorením od pacientov ako tí, čo majú iné zamestnanie. Sme takpovediac v prvej línii.“

Erika Barkolová (42), moderátorka: Cesta so strachom

Musím sa priznať, že keď som odlietala spolu s dcérami 1. februára na karibský ostrov Aruba cez Toronto, tak som silno zvažovala, že nepôjdeme. Nakoniec sme sa rozhodli, že to riskneme.Pred pristátím v Toronte sa kúsok odo mňa rozplakala Ázijčanka, že jej je zle a má vysokú teplotu - nuž, nebolo mi všetko jedno. Smerom z Toronta do Karibiku v tom čase nikto o respirátoroch či víruse ani nechyroval. Minulý týždeň som sa vrátila z Izraela. V celom lietadle sme boli s rúškom iba dvaja. Dokonca sa ma niektorí cestujúci pýtali, na čo to vlastne mám.

Daniela Nízlová (33), speváčka: Na juhu Talianska pokoj

Speváčka, ktorá nedávno porodila dcérku Lindu známemu slovenskému futbalistovi Stanovi Lobotkovi (25), s ním žije v Neapole. A práve na severe Talianska je situácia s koronavírusom dramatická a počet obetí sa počíta v stovkách.Potraviny tu nie sú vôbec vykúpené, nikto tu nechodí s rúškom. Čo sa týka hygieny, tak ju, samozrejme, s malou dodržujeme na 100 %, aj keby nebol koronavírus. Neustále si umývam ruky, ale aj so Stankom si vždy, keď sa vrátime odniekiaľ domov, vydezinfikujeme mobilný telefón, lebo ten často položíte hocikde a ani si neuvedomujete, koľko je tam baktérií.Medzi ľudí vybehneme tak raz do týždňa. Zatiaľ sa však ničoho neobávame.“

Alena Stračiaková (29), moderátorka: Je dobré zvýšiť hygienu

Nedávno sa z výletu v Londýne vrátila moderátorka Ranných novín TV JOJ. „Trochu som sa bála cestovať. Keď som išla zháňať rúško, boli v Bratislave všade vypredané. Keď sme sa o to pokúšali v Londýne, tiež ich nemali. Na letisku v Bratislave som videla asi troch ľudí v rúšku, ale v Anglicku nikoho. Bývali sme s manželom v Airbnb a keď sme povedali chalanovi, ktorý nám ho prenajímal, ako u nás ľudia šalejú z koronavírusu, tak tomu nerozumel. V Londýne to zatiaľ nikto neprežíva. Jediné, čo nás stresovalo, bola možnosť, že pre sychravé počasie prechladneme a na letisku zistia, že máme teplotu... Mám pocit, že sa zbytočne vyvoláva panika, na druhej strane si myslím, že to je dobré a ľudia si častejšie umývajú ruky, lebo hygiena sa často podceňuje.

Dara Rolins (47), speváčka: Amerike veští paniku

Keď vírus vypukol, speváčka sa práve nachádzala na dovolenke na Bali.Boli sme z toho nervózni. Keď však potom o tom začnete viac čítať a dozviete sa relevantné fakty, že je to percentuálne len zlomok toho, na čo všetko v dnešnej dobe ľudia zomierajú, tak sa upokojíte. Samozrejme, je to hrozba tak ako každá iná choroba.Teraz som v Amerike a je to len pár dní, čo sa tu objavil prvý prípad, takže Američania zatiaľ koronavírus veľmi neriešia, ale pri ich bláznivej povahe si myslím, že ak sa tu o tom začne viac rozprávať v médiách, tak tu hrozí absolútna panika. Rúška máme pre prípad so sebou.“