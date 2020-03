Muž našiel doma obesenú manželku († 32) aj ich synčeka († 3): Zdrvujúca pravda o ich smrti

Najhorší pohľad, aký sa otcovi môže naskytnúť! Muž prišiel domov a našiel tam svoje dieťa mŕtve.

Ten hrozný obraz ho bude prenasledovať do smrti! Rus, ktorý žil so ženou oddelene, prišiel domov k manželke po tom, čo mu dlho neodpovedala na telefonáty. Na to, čo na neho doma čakalo, však nebol ani zďaleka pripravený.

Keďže mu ani po niekoľkonásobnom zvonení nikto neotváral dvere bytu, zavolal pomoc. Po tom, ako záchranka vyvalila dvere, zbadal svoju ženu Irinu Golubevu († 32) a ich trojročného synčeka vedľa seba obesených. Ako informuje britský denník The Sun, matka mala najprv obesiť svoje dieťa a následne spáchať samovraždu. Čo ju však k tomuto šokujúcemu činu dohnalo, nie je nateraz známe.

Susedia nebohej ženy si tragédiu nevedia vysvetliť. "Bola to veľmi dobrá rodina. Neviem, prečo žili s chlapcovým otcom oddelene, ale mali medzi sebou dobré vzťahy," prezradil predavač z neďalekého obchodu. Vyšetrovanie naďalej pokračuje.