Firma v Bánovciach zmenila výrobný program: Namiesto košieľ ušijeme 20 000 rúšok denne

Akútny nedostatok ochranných rúšok ich donútil konať.

Zornica z Bánoviec nad Bebravou bleskovo zareagovala na dopyt po týchto ochranných prostriedkoch a pustila sa do ich výroby. Podľa slov riaditeľa firmy Igora Maukša sú schopní denne vyexpedovať 20 000 kusov.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Zornica je 75 rokov stará textilná firma, posledných 20 rokov sme vyrábali košele a blúzky pre renomovanú nemeckú firmu,“ vysvetľuje riaditeľ firmy Igor Maukš. „Počúval som, že na Slovensku sa takéto rúška nevyrábajú, ako keby sa to ani nevedelo, tak som sa ozval a ponúkol naše kapacity a možnosti. Urobili sme pár skúšobných kusov, nie je to pre nás nič zložité, omnoho zložitejšia je taká pánska košeľa alebo blúzka. Dal som na vedomie, keď to bolo treba, že sme pripravení na výrobu, ktorú môžeme spustiť zajtra ráno a v priebehu pár dní sa dostaneme na 20-tisíc kusov denne,“ prezradil I. Maukš.

Podľa jeho slov nie je cieľom ich firmy na tom zarobiť. „Nebudeme to robiť, samozrejme, zadarmo, ani s tým obchodovať a špekulovať, ale vyrábať tak, aby ľudia mali aspoň v prvej fáze dostatok rúšok. V tejto dobe, keď prišiel vírus, ani nevieme, ako sa to môže rozšíriť. Ľudia, ktorí s ním prichádzajú do styku, sa potrebujú tiež chrániť, a treba aj zásoby, keď bude treba. Nie všetci si môžu dovoliť tie zložité výrobky. A tento je jednoduchý a hygienický, ktorý je niekoľkokrát použiteľný a pomôže pri základných veciach,“ pokračoval riaditeľ odevnej firmy.

Priznal však, že rovnako to môže pomôcť aj jeho firme. „Prežívali sme veľmi zlé obdobie. Musíte mať však aj cit k ľuďom a k národu, tam kde žijete. Nemôžeme všetci len špekulovať a pozerať sa, ako pribudli peniaze na účte,“ dodal I. Maukš so slzami v očiach s tým, že ak by to bolo nutné, budú uvažovať aj o prijatí ďalších ľudí do zamestnania.

Nedostatkový tovar

Vo väčšine e-shopov sa predávajú rúška a respirátory za vyššie ceny než pred pár mesiacmi a často sú vypredané.