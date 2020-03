Matka, ktorá mala podozrenie na koronavírus, prišla na pohotovosť: Zúfalé slová lekára, tu sú následky!

Do čakárne pohotovosti vo Fakultnej nemocnici v Nitre prišla v noci matka s chorým dieťaťom, ktoré malo bolesti, horúčku a kašeľ.

Službukonajúci lekár ich zobral z čakárne, kde sedeli s ostatnými pacientmi. Podľa lekára Petra Visolajského matka až po niekoľkých otázkach priznala, že boli lyžovať v Taliansku. Vrátili sa pred 14 dňami.

Až po telefonáte na infekčné oddelenie sa lekár dozvedel, že matku v ten deň prepustili z infekčného s negatívnymi výsledkami na koronavírus. Dieťa testované nebolo. „Rodiča sa pýtam, že prečo to zatajil, ohrozil mňa, sestru, našich pacientov, pričom veľa z nich je vysokorizikových a naše rodiny,“ napísal Peter Visolajský vo svojom statuse, ktorý zverejnil na sociálnej sieti. „Prosím vás, ak ste boli v lokalite, kde je koronavírus, nebehajte po lekároch s príznakmi ako sú teplota, kašeľ, prípadne dusenie. Volajte sanitku a neohrozujte druhých, prosím, buďme ohľaduplní,“ apeluje šéf lekárskych odborov na pacientov. Dieťa poslal okamžite na infekčné oddelenie.

Nemuselo sa to stať

O niekoľko hodín detský lekár reagoval aj na to, že svojím statusom šíri paniku. „Môj status nebol o šírení paniky, ani o vyvolávaní hnevu voči nejakej osobe, šlo o to, aby som konkrétnym zážitkom upozornil ľudí na ohľaduplnosť a zodpovednosť v tejto situácii,“ vysvetľuje Visolajský. „Ak by sme so sestrou boli dopredu upozornení, že sa jedná o rizikového pacienta, tak si dáme ochranné pomôcky a dieťa vyšetríme tak ako káže postup, nič výnimočné by sa nestalo. Žiaľ, nestalo sa tak. Treba si uvedomiť, že koronavírus u mladého zdravého človeka nie je väčším rizikom ako chrípka, u detí je dokonca často bezpríznakový priebeh, ale u vážnejšie chorých a starších je koronavírus nebezpečný. Druhá vec je, že ak nezodpovedným správaním ohrozíme zdravotníkov a tí pôjdu do karantény na 14 dní, či na PN, tak o pár dní nám nebude mať kto v ťažších situáciách pomáhať,“ dodal Visolajský. „Priznať sa, že som bol v rizikovej krajine, alebo v kontakte s chorým, nie je žiadna hanba, je to dôležitý prvok v boji s touto epidémiou,“ uzatvára lekár. Na výsledky na prítomnosť koronavírusu u dieťaťa sa stále čaká.

Reakcia nemocnice

„Službukonajúcemu lekárovi a aj sestre bola nariadená okamžitá domáca karanténa až do obdržania výsledkov vzorky odobratej pacientovi dnes v noci,“ informovala Tatiana Timková, hovorkyňa nemocnice.