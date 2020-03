Chorý Riško už cestuje do Budapešti kvôli lieku za 2 milióny: Úpenlivá prosba jeho rodičov

Dočkali sa. Malý bojovník Riško (22 mes.) už cestuje do Budapešti, kde majú lekári chlapčekovi aplikovať liek Zolgensma za dva milióny.

Na ten mu prispeli dobrí ľudia aj s pomocou známych tvárí a športovcov. Rodina vyzbierala vyše 2,5 milióna eur, vďaka ktorým majú i prostriedky na následnú liečbu. Zároveň zo svojej zbierky venovali po 25-tisíc eur aj Alexovi (19 mes.), Amélii (13 mes.) a Alexejovi (5 mes.).

Riško pred podaním lieku ešte musí absolvovať testy. „V utorok konečne odchádzame do Budapešti a veríme, že posledné kroky, ktoré musíme s Riškom absolvovať, dobre dopadnú. Ešte predtým, ako odídeme do Budapešti, chcem vás poprosiť, aby ste pomohli aj Alexovi, Amélii a Alexejovi, ktorí to veľmi potrebujú. Situácia okolo liečby našich kamarátov je stále zmätočná, tak veríme, že to dopadne dobre,“ napísala včera Riškova mama.

Ešte stále úradujúci premiér Peter Pellegrini podpísal minulý týždeň výnimku na podanie lieku pre deti trpiace spinálnou svalovou atrofiou typu 1 na Slovensku. „Keďže sa podarilo zoskupiť lekárov, ktorí sa podpísali pod žiadosť o použitie necertifikovaného lieku, podpísal som v prípade všetkých štyroch detí povolenie s tým, že plnú zodpovednosť preberá ošetrujúci lekár,“ uviedol s tým, že rodičia sa potom môžu obrátiť na zdravotné poisťovne so žiadosťou o zaplatenie.

Rodičia sa však obávajú, kto z lekárov by Zolgensmu reálne aj podal. „Poisťovne chcú zaplatiť liek, ale na Slovensku nie je neurológ, ktorý sa na to podujme. Je to veľmi ťažká situácia, ktorá sa môže skončiť neuváženým odďaľovaním,“ vraví Riškova mama. To isté si myslia aj rodičia ďalších troch detí. „Po tejto správe od premiéra sa nám zbierky zastavili a veľmi sa bojíme, že to nedokážeme sami zvládnuť, preto naďalej veľmi prosíme ľudí, aby nám pomohli, pretože stále nevieme, ako to so zaplatením lieku dopadne,“ povedala mama Alexeja.