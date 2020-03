Afrika a Európska únia: Partnerstvo pre budúcnosť

Európa sa čoraz častejšie pozerá na Afriku – ale novými očami. Máme ambíciu pozdvihnúť naše partnerstvo na vyššiu úroveň. Chceme angažovať mladých ľudí v Afrike, ktorí sú rozhodnutí vybudovať svoju vlastnú budúcnosť, v ideálnom prípade v partnerstve s inými.

Európska únia chce zabezpečiť, aby sme to urobili spoločne: nie pre Afriku, ale spolu s ňou. Toto je zároveň aj náš prístup obsiahnutý v návrhu novej stratégie pre Afriku. Táto stratégia predstavuje začiatok intenzívneho dialógu o našich spoločných prioritách, pričom cieľovou páskou je októbrový samit Európskej únie a Africkej únie. Na tomto samite by sme sa mali spoločne dohodnúť na konkrétnych výsledkoch v prospech afrických aj európskych občanov. Samit by mal slúžiť ako katalyzátor.

Nové vedenie EÚ zaradilo Afriku na popredné miesto svojho programu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel navštívili Afriku krátko po nástupe do funkcie. Nedávno sme cestovali do Mauritánie, Burkiny Faso, Etiópie a Sudánu.

Afrika sa zároveň mení a táto zmena je následkom hospodárskej dynamiky a najmladšej svetovej populácie. Napreduje aj regionálna integrácia: v rámci africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu (ACFTA) sa kontinent zameriava na vytváranie najväčšej zóny obchodu od založenia Svetovej obchodnej organizácie. Náš bratský kontinent je v mnohých ohľadoch miestom budúcnosti: či už je to zmena klímy, digitalizácia, udržateľný rast, spravodlivé hospodárstvo alebo bezpečnosť, globálne dôležité rozhodnutia sa prijímajú práve v Afrike.

Multilateralizmus je, bohužiaľ, zároveň v rozklade práve teraz, keď ho najviac potrebujeme. Dva najvýznamnejšie trendy, ktoré formujú náš svet – zmena klímy a digitálna revolúcia – menia oba kontinenty. Afrika a Európa by sa preto mali zasadzovať za model medzinárodnej spolupráce postavený na multilateralizme založenom na pravidlách, politickej slobode, solidarite a ľudskej dôstojnosti. Inkluzívnosť nám umožní využiť plný potenciál našich občanov vrátane mládeže a žien.

Ďalší aktéri sú v Afrike čoraz aktívnejší. To, čo robí EÚ odlišnou, je, že pre nás je stredobodom záujmu ľudský rozvoj a udržateľnosť: právo ľudí formovať svoj vlastný život slobodne a súčasne sa môcť spoliehať na ochranu svojich práv.

Pokrok v Afrike je skutočný, stále však existuje mnoho výziev: pretrváva chudoba, konflikty a sú ohrozené demokratické práva. Očakávané zdvojnásobenie počtu obyvateľov Afriky predstavuje skutočnú príležitosť, ale zároveň si žiada, aby sa v tejto oblasti prijali opatrenia. Musíme byť ambiciózni, ale aj realistickí a zamerať sa na to, čo funguje.

Kľúčovým faktorom, ktorý nás ženie k zmene a vylepšeniu nášho partnerstva, nie je geografická blízkosť, spoločná minulosť ani osobné vzťahy. To, čo skutočne poháňa naše partnerstvo vpred, je naša spoločná budúcnosť a spoločné záujmy.

Čo tvorí podstatu partnerstva EÚ – Afrika do budúcnosti? Európska komisia tento týždeň predkladá svoj návrh stratégie partnerstva s Afrikou. Program je postavený na týchto stavebných kameňoch:

1. Zelená transformácia a prístup k energii. Klimatická kríza si vyžaduje ambiciózne opatrenia v oblasti klímy. Ekologická transformácia je však aj novou stratégiou rastu. Spolupracujme na vytváraní zelených pracovných miest v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a udržateľnej urbanizácie.

2. Digitálna transformácia. Afrika už digitálnu revolúciu podstupuje. Môžeme sa pozrieť na transformačné účinky elektronických platobných systémov. Maximalizujme rastový potenciál a využívajme digitálnu ekonomiku na podporu hospodárskeho rastu.

3. Udržateľný rast a pracovné miesta. Hospodárska dynamika v Afrike je skutočná. Spoločne môžeme uvoľniť potenciál, najmä u mladých ľudí a žien. Africká kontinentálna zóna voľného obchodu má potenciál všetko zmeniť.

4. Mier a správa vecí verejných. Témou posledného samitu Africkej únie (AÚ) bolo umlčanie zbraní. Keďže EÚ vidí, čo v tejto oblasti robí AÚ, je pripravená urobiť viac. Nový Európsky mierový nástroj nám umožní spoločne urobiť viac. Na to, aby bol mier udržateľný, musí byť zakotvený v miestnej politickej dynamike.

5. Migrácia a mobilita. Je faktom, že migrácia prebieha v neslýchanom rozsahu – väčšinou v rámci Afriky. Z demografických a hospodárskych trendov vyplýva, že migrácia bude aj naďalej výrazným prvkom spoločného programu Európy a Afriky. Potrebujeme komplexný a vyvážený prístup založený na partnerstve a spoločnej zodpovednosti.

Afrika a EÚ musia byť predovšetkým partnermi multilateralizmu, pričom budú obhajovať udržateľnú víziu organizácie spoločností a medzinárodného poriadku na základe ľudských práv, cieľov udržateľného rozvoja a so zapojením mladých ľudí. Práve preto, že tieto zásady sa otvorene spochybňujú.

Sme pripravení v rámci vzťahov medzi Európou a Afrikou urobiť rázny krok vpred. Obe strany budú musieť do tejto oblasti investovať. Európa je ambiciózna a odhodlaná diskutovať s našimi africkými partnermi o tom, ako môžeme spoločne formovať našu spoločnú budúcnosť.

Komentár Josepa Borrella, vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda Európskej komisie a Jutty Urpilainenovej, európskej komisárky pre medzinárodné partnerstvá.