Desivé vyjadrenie odborníkov: Mladí muži majú horšie spermie ako ich otcovia

Mnohým párom sa dnes nedarí splodiť potomka. Kým v minulosti bola vždy vina na strane nežnejšieho pohlavia, dnes to už tak nie je.

Odborníci varujú, že množstvo a kvalita spermií sa neustále zhoršujú. Pomôcť môže zmena životného štýlu ale aj moderná medicína. Riešenie tohto problému stojí nemalé peniaze.

Počet párov na Slovensku, ktoré majú problém s prirodzeným počatím dieťaťa, neustále rastie. Hrozivo narastá najmä mužská neplodnosť. „Súčasní tínedžeri majú horšie spermiogramy ako ich otcovia. Sterilita mužov sa tak stáva vážnym problémom,“ upozorňuje Matej Neumann, hovorca Union zdravotnej poisťovne. Ako doplnil, na Slovensku je neplodnosťou postihnutých až 20 % párov. Pričom skoro v polovici prípadov je chyba v mužovi.

vysvetlil Jozef Války, odborník v oblasti asistovanej reprodukcie. Podľa lekárov sa dnes neplodnosť šíri a každý má už niekoho v rodine s problémom otehotnieť. „Reagujú na to aj zdravotné poisťovne. Tie ako keby zaspali dobu a nové veci v oblasti liečby neplodnosti nepreplácali,“ uviedol Peter Krajkovič, gynekológ zo Sanatória Helios. Niektoré úkony začala preplácať jedna zo súkromných poisťovní a gynekológ predpokladá, že sa pridajú aj ďalšie.

Peter Krajovič, gynekológ, Sanatórium Helios Otvoriť galériu Peter Krajovič, gynekológ, Sanatórium Helios Zdroj: anc - V minulosti sa automaticky predpokladalo, že ak pár nemôže mať dieťa, je chyba na strane ženy. Dnes je u mladého páru väčšia pravdepodobnosť, že chyba bude na strane partnera. Muž dokáže denne vytvoriť 10 až 30 miliónov spermií. Aktuálna norma spermiogramu podľa WHO je 15 miliónov spermií na mililiter, tá sa však postupne znižuje. V minulosti to bolo až 40 miliónov. V ďalších rokoch očakávame, že počet spermií bude neustále klesať. To je však len jeden ukazovateľ. Zhoršujú sa aj ďalšie parametre, ako pohyblivosť, tvar a genetika spermií.

Hlavne bez stresu

Na prvom mieste je zdravšia životospráva. Treba byť vnútorne vyrovnaný a nestresovať sa. Nenosiť mobil vo vrecku, obmedziť žiarenie, šoférovanie, nosiť voľnejšie oblečenie a dopriať si dostatok spánku.

Spermiogram