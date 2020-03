Manželia Greppelová a Palonder: Prezradili pohlavie bábätka!

Obrovská radosť! Známa herecká dvojica Kristína Greppelová (35) a Tomáš Palonder (40) prežíva jedno z najkrajších období.

Brunetka totiž nosí pod srdcom ich spoločné bábätko. Dvojica bola nedávno na kontrole, kde im okrem toho, že je dieťatko zdravé a všetko je v poriadku, prezradili aj pohlavie. Prominentnej dvojici sa čoskoro narodí dievčatko!

Greppelová by mala byť na začiatku šiesteho mesiaca. A hoci si svoje sladké tajomstvo strážila, Nový Čas ju nedávno zachytil spoločne s manželom Palonderom pri odchode zo súkromnej kliniky v našom hlavnom meste. Zaľúbenci ešte v tom čase nemali na sto percent potvrdené pohlavie bábätka, čakalo ich vyšetrenie.

Najnovšie však majú veľmi dobré správy. Dieťatko je zdravé a všetko je v poriadku.povedala so smiechom herečka z jojkárskeho seriálu Prázdniny a narážala na svojho syna Adamka, ktorého má z predošlého vzťahu.

Greppelová bola počas návštevy lekára taká dojatá, že padla aj nejaká slza. „Ja som sa rozplakala, hlavne, keď povedal, že je zdravá. Ako väčšinou som silná žena, ale teraz asi aj hormóny spravili svoje. Tomi bol rád hlavne za to prvé slovo, od začiatku chcel len, aby bolo všetko v poriadku. No a moja mama sa aj bez hormónov rozplakala, lebo ona mala dvoch chlapcov a až potom som prišla ja a vždy mi vravela, že by mala aj desať detí dokým by sa nenarodilo dievča, lebo, citujem - nechcela som byť len svokrou,“ dodala na záver sympatická Greppelová.