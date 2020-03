Pčolinský zo Sme rodina: Ak nezmeníme ústavu, nezmeníme tento skorumpovaný systém

Pre víťaza parlamentných volieb hnutie OĽaNO je dôležité vytvorenie stabilnej vlády, kvalitné programové vyhlásenie a tiež koaličná zmluva.

V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to povedal člen predsedníctva hnutia Eduard Heger. Podľa neho je cieľom hnutia postaviť Slovensko nanovo. "Tak, aby to bola krajina, v ktorej budeme všetci radi žiť, všetci občania SR," povedal Heger. Z tohto dôvodu je podľa neho potrebné vydiskutovať si s potenciálnymi koaličnými partnermi názorové zhody aj nezhody. "Poznáme kde sú tie prieniky a kde nie sú, a tam kde nie sú si to musíme vydiskutovať," povedal na margo rokovaní o zostavení vládnej koalície. V záujme vytvorenia kvalitného programového vyhlásenia sa podľa Hegera netreba ponáhľať. "Pre nás je dôležitá kvalita," povedal.

Podľa Petra Pčolinského z hnutia Sme rodina"To sú pre nás dôležité veci a naozaj je jedno, kto kde bude aký minister," povedal s tým, že existujú veci, na ktorých sa už potencionálni koaliční partneri dohodli, že ich určite idú urobiť. Preto je podľa neho potrebné, aby koalícia disponovala ústavnou väčšinou. "uviedol Pčolinský.Pre stranu Za ľudí je podľa jej zástupcu Juraja Šeligu pri vytváranú koalície kľúčová napríklad"Keby tá vládna koalícia mala vydržať dva týždne a za dva týždne toto presadí, tak to rámcovo pomôže Slovensku," vyhlásil s tým, že on sám verí, že koalícia vydrží štyri roky a prinesie aj ďalšie zmeny.doplnil Šeliga.Branislav Gröhling zo strany SaS v diskusii zdôraznil, že z jeho strany je záujem angažovať sa v reforme školstva. "Keď vstupujete do života verejného tak chcete veci meniť. Tie veci môžete meniť v oblasti školstva iba z pozície ministerstva," povedal. Zároveň zdôraznil, že medzi agendami potencionálnych koaličných partnerov v oblasti školstva a zmien v ňom je zhoda na 95%. "Možno sme mali nejaké rozdiely v tom, že ako sa dostanete k týmto zmenám. Ale to sú naozaj technikálie, ktoré sa dajú vyriešiť veľmi rýchlym spôsobom," dodal Gröhling.