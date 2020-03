Bezočivý vodič: Za nebezpečnú jazdu zadržala polícia vodičský preukaz 25-ročnému mužovi

Za nebezpečnú jazdu a závažné porušenia zadržali policajti v Košiciach vodičský preukaz 25-ročnému mužovi. Ako polícia informuje na sociálnej sieti, okrem iného prekročil povolenú rýchlosť o 86 km/h. Ďalšiu jazdu mu zakázala.

V úseku s maximálnou povolenou rýchlosťou mimo obce 90 km/h išiel vodič do Košíc rýchlosťou 176 km/h. "Pri vjazde do mesta predchádzal vozidlá v mieste, kde je to dopravnou značkou zakázané, predbiehal aj cez odbočovací pruh v križovatke a prešiel do protismeru, kde asi 70 metrov predbiehal vozidlá v protismere. Pri zmenách smeru jazdy nepoužíval znamenie," spresnila polícia.

Podľa nej vodičovi v správnom konaní hrozí sankcia do výšky 1000 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá v trvaní od šiestich mesiacov do troch rokov.