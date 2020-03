Hviezda Oteckov Marek Fašiang v Amerike: V kšefte s Bruceom Willisom?!

Darí sa mu! Známy slovenský herec Marek Fašiang (34) sa dostal do povedomia vďaka divácky obľúbenému markizáckemu seriálu Oteckovia.

Postava sympatického veterinára Tomáša mu zaručila rýchlu slávu a zaručený úspech. Odvtedy sa mu pracovné ponuky len tak hrnú. Tentoraz sa dokonca objavil na natáčaní reklamy populárneho energetického nápoja, kde sa stretol aj s hviezdou svetového formátu Bruceom Willisom (64). Novému Času Fašiang priznal, čo presne za veľkou mlákou robil.

Je na roztrhanie. Marek Fašiang si popularitu získal najmä vďaka seriálu Oteckovia. Seriálového tatuša hrá tak presvedčivo, že odvtedy sa jeho pracovný harmonogram, čo sa týka ponúk, poriadne zmenil. Pracovné kšef y sa mu začali len tak hrnúť a slovenský sexsymbol má čo robiť, aby to všetko stíhal. Herec a podnikateľ v jednej osobe sa totiž v súkromnom živote venuje už dlhé roky prevádzkovaniu svojich kaviarní. Aj z dôvodu podnikania a časovej zaneprázdnenosti si musí Marek veľmi dobre premyslieť, na ktoré ponuky prikývne. Príležitosť vycestovať do New Yorku si však nemohol nechať ujsť.

Sympatický herec dostal šancu ísť do Ameriky, aby si pozrel nakrúcanie reklamy na energetický drink. Tam mal česť stretnúť aj svetovú hviezdu Brucea Willisa a herečku Zuleyku Riveru. „Som tu ako hosť tejto spoločnosti, aby som sa zúčastnil spolu s influencermi z iných krajín natáčania ich reklamy a stretol sa s tvárami ich kampane,“ povedal Novému Času Marek s tým, že žiadnu inú ponuku zatiaľ nedostal. Vysmiatou fotkou zo slnečného New Yorku sa tiež okamžite pochválil svojim fanúšikom. „Musím priznať, že až na honoráre štábu, catering a režisérsku stoličku to bolo dosť podobné,“ napísal na svojom profile Fašiang.

Koľko teda zarábajú jeho americkí kolegovia, však povedať nevedel. „O výške honoráru štábu nemám overené informácie, takže netuším,“ dodal seriálový tatušo pre Nový Čas.