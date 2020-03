Nečakaný objav pri rekonštrukcii kaštieľa vo Svätom Antone: Aha, čo ukrývali priestory budúcej kaviarne

Pri rekonštrukcii kaštieľa vo Svätom Antone sa podarilo nájsť nečakaný objav. V priestoroch budúcej kaviarne bol pri archeologickom výskume nájdený základ budovy, ktorá na tomto mieste stála ešte pred postavením samotného kaštieľa.

"Keďže vieme, že na mieste, kde stojí kaštieľ, stál voľakedy hrádok, je dosť pravdepodobné, že je to z neho, ale môže to byť aj mladšia budova alebo opevnenie. Archeologický výskum stále prebieha, takže zatiaľ nevieme záver, z ktorého obdobia môže pochádzať," priblížila pre TASR Jana Slaná z múzea. Vzhľadom na to, že s výstavbou kaštieľa sa začalo začiatkom 18. storočia, predpokladajú, že nájdený objav bude pochádzať ešte zo skoršieho obdobia.

Objekt, ktorý bol donedávna skrytý aj pred očami múzejníkov, budú môcť po rekonštrukcii priestorov obdivovať aj samotní návštevníci kaštieľa. Ochraňovať ho bude murovaná ohrada a prekryjú ho sklom. Poľovnícky kaštieľ vo Svätom Antone prechádza už niekoľko mesiacov najväčšou rekonštrukciou od čias jeho výstavby. Agrorezort na tento účel vyčlenil viac než tri milióny eur. Rekonštruuje sa nádvorie, kde pribudne kaviareň, ale i podzemné pivnice, z ktorých vznikne viacúčelový priestor.

"Aj napriek tomu, že prebieha rekonštrukcia vonkajších priestorov, múzeum je pre verejnosť otvorené. Sprevádza sa momentálne zimný okruh, od apríla začneme s veľkým aj malým okruhom. Otvorené bude aj počas Veľkonočných sviatkov," dodala Slaná.