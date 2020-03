Bhután oznámil prvý prípad nákazy koronavírusom: Pacientom je americký turista

Prvý prípad nákazy novým koronavírusom bol zaznamenaný v izolovanom himalájskom kráľovstve Bhután.

Na vírus bol v krajine pozitívne testovaný americký turista, informoval v piatok na Facebooku tamojší predseda vlády Lotaj Čering, píše agentúra AFP. Američan vo veku 76 rokov pricestoval do Bhutánu z Indie 2. marca a 5. marca ho prijali do nemocnice s horúčkou. Výsledky testov potvrdili nákazu koronavírusom SARS-CoV-2. Nemenovaný pacient odletel z Washingtonu 10. februára a od 21. februára do 1. marca sa nachádzal Indii.

Zdravotnícki predstavitelia uviedli, že vystopovali približne 90 ľudí, ktorí boli s infikovaným mužom v kontakte. Boli medzi nimi aj mužova 59-ročná partnerka, vodič a turistický sprievodca. Včetci boli umiestnení do karantény a aktuálne nejavia žiadne príznaky ochorenia Covid-19. V karanténe je aj osem indických občanov, ktorí cestovali s nakazeným mužom do Bhutánu v tom istom lietadle. Vláda Bhutánu po potvrdení prípadu v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy na dva týždne okamžite zatvorila hranice pre návštevníkov zo zahraničia. Od piatku budú na dva týždne zatvorené aj školy v troch oblastiach vrátanie hlavného mesta Thimphu.

Na koronavírus zomrelo na celom svete už viac ako 3000 ľudí, pričom potvrdených už bolo takmer 100 000 nakazených.