Obľúbený herecký párik skrýva tajomstvo: Je Anička zo seriálu Oteckovia tehotná?

Budú z nich rodičia?! Manželia Robo Jakab (43) a Anna (26) sú do seba zaľúbení až po uši.

Svoju úprimnú lásku spečatili len v auguste 2018, keď sa po dvoch rokov vzťahu nečakane zosobášili. Tento veľký a životný krok držala dvojica v tajnosti a slávnostný obrad sa konal iba v úzkom kruhu rodiny pod holým nebom v Banskej Štiavnici. Po romantickom cestovaní po svete sa však nakoniec manželia usadili a začali sa sústreďovať viac na seba. Priletí k nim o pár mesiacov bocian?

Anička s Robom patria medzi najkrajšie páry v našom šoubiznise. Láska týchto dvoch hercov vznikla ešte začiatkom roku 2016, keď dvojica svoj vzťah priznala širokej verejnosti. Odvtedy sa za svoje city vôbec nehanbia, ale svoje súkromie si manželia úzkostlivo strážia. Obrovským prekvapením bola aj ich svadba, ktorá sa uskutočnila v úplnej tajnosti len s tými najbližšími. Otvoriť galériu Anička hrá v seriáli Oteckovia triednu učiteľku. Zdroj: tvmarkíza

Svoje fotky z obradu zverejnili až pár týždňov po slávnostnom dni na sociálnej sieti. I keď dvojicu rozdeľuje až 16-ročný vekový rozdiel, vyzerá to tak, že ich šťastnému vzťahu to vôbec neprekáža. Podľa všetkého má mať ich manželstvo prirodzené pokračovanie. „Anička by mala byť v radostnom očakávaní,“ tvrdí zdroj Nového Času.

Túžia po rodine

Dvojica sa už v minulosti nechala počuť, že by uvítali, keby sa ich rodina rozrástla. „Určite som pripravený na rodinu, a keď to príde, tak sa budem len tešiť,“ zdôveril sa nám Robo už v minulosti. Či sú teda Jakabovci v radostnom očakávaní, ukáže až čas, keďže ani jeden z manželov na otázky Nového Času nereagoval.

Keď sa však táto informácia potvrdí, Anna si bude musieť v tomto prípade dať už čoskoro od milovaného herectva pauzu. Momentálne totiž účinkuje v obľúbenom seriáli Oteckovia, kde stvárňuje milú učiteľku Alicu. Okrem toho tiež hosťuje v Slovenskom národnom divadle.