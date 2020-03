Krkavčia matka zabila maličké bábätko († 8 týž.): Z výpovede otca behá mráz po chrbte

Keď sa rodičmi stanú nedostatočne vyspelé osoby, môže to skončiť tragédiou obludných rozmerov. Rovnako ako aj v prípade len 8-týždňovej Holly, ktorá o svoj ešte ani nie poriadne začatý život prišla kvôli hrozným zraneniam, ktoré jej spôsobila jej krkavčia matka Tiffany Tate (21) z anglického Sussexu.

Kým na sociálnych sieťach sa tvárila ako oddaná matka, realita bola až mrazivo odlišná. „Raz povedala, že ju malá tak rozčuľuje, že by ju najradšej hodila o stenu. Dokonca ju raz mala v rukách a bola odhodlaná to spraviť,“ povedal vo výpovedi jej partner Michael Roe (32). Malé dievčatko podľa webu TheSun zomrelo na viacnásobné zlomeniny a krvácanie do mozgu.

Záchranka bola pôvodne do domu privolaná, aby pomohla dievčatku so zlyhávajúcim srdcom. Pitva telíčka dievčatka však ukázala, že napríklad mala 12-krát zlomené rebierka. Niektoré z úrazových zlomenín boli aj niekoľko týždňov staré, iné zase čerstvé. Tiffany okamžite zatkli a teraz ju súdia za vraždu.

Výchovu nezvládala už od prvých dní. Nočné kŕmenie prenechala otcovi, ktorý proti nej teraz vypovedá a je zároveň aj obžalovaný. „Prečo si ju nezoberieš? Prečo to pre mňa nemôžeš urobiť? Prečo si nezoberieš tú s******ú fľašku?“ povedal Michael vyšetrovateľom, čo ju počul vykrikovať z obývačky. Jeden deň bolo podľa neho všetko mladou mamou v poriadku, no na druhý sa to už nedalo vydržať.

Osudový večer bol jeden z tých lepších. Michael opísal dcérku ako šťastné malé dievčatko. Nakŕmil ju, zatiaľ čo matka už spala, uložil ju do postieľky a išiel si ľahnúť spať. „Niečo ma uprostred noci prebudilo, išiel som k nej a jej hlavička bola úplne studená. Zobudil som ženu a začal ju oživovať,“ povedal porote. Privolaní záchranári však už zbytočne vyhasnutý krehký život zachrániť nedokázali.