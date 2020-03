Dobrovoľní hasiči si vo Svite riadne zamakali: Zrútený most postavili za 8 hodín

Spojili sa pre dobrú vec! Vo Svite (okr. Poprad) pred necelými dvoma týždňami náhla povodeň strhla provizórny most cez rieku.

Dnes už tam stojí nový a do lyžiarskeho strediska sa dostanú nielen lyžiari, ale aj ťažká technika a záchranári. Celá robota, ktorú spravili dobrovoľní hasiči, netrvala dlho.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V meste Svit v októbri zistili značné poškodenie mosta do turistického a lyžiarskeho strediska Lopušná dolina. Veľmi rýchlo tam vybudovali provizórny most. Ten však na konci februára strhla náhla povodeň. Ani tentoraz však neostali stredisko a obyvatelia dlho bez mosta. Po vyhlásení mimoriadnej situácie a požiadaní Štátnych hmotných rezerv o poskytnutie mostnej konštrukcie, bola konštrukcia do 48 hodín na mieste. Bolo potrebné „už len“ premostiť rieku Mlynica, o čo boli požiadaní dobrovoľní hasiči z Oravy.

Chlapi neváhali a v utorok dobehli v rámci svojho osobného voľna. „Väčšina sme boli v armáde ako ženisti a stavali sme mosty napríklad v rámci UMPROFOR v bývalej Juhoslávii. V Tatrách sme už stavali most v Starej Lesnej po povodni v roku 2017 a v Nízkych Tatrách zase na ceste na Čertovicu v Malužinej. Je to také naše hobby,“ usmieval sa šéf dobrovoľných hasičov z Oravy Oto Beňo.

Rýchlejší ako v Kežmarku

Stavbyvedúcim bol Marek Tamaškovič, ktorí je vojak-profesionál a v armáde si musel vypýtať voľno. Chlapi s montážou začali ráno po ôsmej a Mlynica bola premostená po pätnástej hodine. „Most má hmotnosť cez 30 ton a jeho životnosť je aj 50 rokov. No verím, že na jeseň, keď bude opravený tento pôvodný most, tak ho prídeme rozobrať. Tiež to nebude trvať viac ako jednu pracovnú zmenu. Mosty sú symbolom spájania a aj tu sme spojili mesto Svit a kataster Lučivná, v ktorom je Lopušná dolina,“ dodal Marek. Paradoxom je, že v Kežmarku pre poškodenie mosta na ceste prvej triedy vyhlásili na konci minulého roka v celom Prešovskom kraji mimoriadnu situáciu a náhradný most dodnes nestojí.

Stavba v číslach